God of War : la série Amazon complète son casting, ça commence à sentir très bon

Amazon vient d'annoncer qui incarnera Odin et Thor dans l'adaptation en série du jeu God of War. Les deux acteurs ont déjà fait leur preuve dans des séries de renom, en plus d'avoir indéniablement le charisme nécessaire pour interpréter les deux dieux nordiques à l'écran.

Ça commence à être difficile d'attendre les premières images de la série God of War — et pourtant, on n'est pas près de les apercevoir, la pré-production n'étant pas encore terminée. En attendant, on peut toujours se consoler avec les annonces du casting. Il y a quelques, Amazon annonçait en grandes pompes le nom de l'acteur qui incarnera Kratos à l'écran. L'ironie a fait qu'il s'agit de Ryan Hurst, qui prête déjà sa voix à Thor dans God of War : Ragnarök.

De quoi se poser la question de celui qui se mettra dans la peau du dieu nordique dans la série. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant d'avoir la réponse à cette question. Hier soir, Amazon a dévoilé deux nouveaux acteurs qui rejoignent le casting de la série événement. Alors que cette dernière est censée suivre le scénario du reboot de 2018, c'est pourtant Odin et Thor, surtout présents dans Ragnarök, qui ont trouvé leur interprète.

Voici qui incarnera Odin et Thor dans la série God of War

Thor sera donc interprété Ólafur Darri Ólafsson, que vous avez déjà aperçu dans Severance. Il s'agit en effet de l'acteur derrière le génial Mr. Drummond, le cadre froid et terrifiant de Lumon Industries. Il ne devrait donc avoir aucun mal à camper le rôle du dieu nordique dépressif et incontrôlable dépeint dans God of War. Odin, de son côté, sera joué par Mandy Patinkin, que vous connaissez pour avoir incarné Saul Berenson dans Homeland.

Difficile à ce stade de prédire l'importance que ces personnages tiendront dans la série God of War. Si leurs noms sont plusieurs fois mentionnés dans le reboot de 2018, il faut attendre Ragnarök pour que ces derniers aient une importance centrale dans le scénario. Les performances de leurs acteurs respectifs ont par ailleurs durablement marqué les joueurs, en VF comme en VO. Autant dire que les prestation d'Ólafur Darri Ólafsson et Mandy Patinkin sont attendues au tournant.