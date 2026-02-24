Dune 3 sera le dernier film de la saga avec Timothée Chalamet, Denis Villeneuve va-t-il ignorer le 3e livre ?

Timothée Chalamet, qui interprète Paul Atréides dans la série de films Dune, a confirmé que le 3e opus sera son dernier. Cela veut dire que s'il y a un Dune 4, difficile de prévoir à l'heure actuelle de quel livre de la saga celui-ci sera l'adaptation.

dune partie 2 piratage

Dune 3 est prévu pour le mois de décembre prochain et, forcément, la hype autour du film est déjà conséquente. Les deux premiers volets de la saga ont rencontré un succès monstrueux, allant jusqu'à battre des records de téléchargement lorsque le premier opus est arrivé sur HBO Max. Ce troisième épisode n'est probablement pas encore bouclé, le tournage ayant débuté en juillet dernier. Aussi, Timothée Chalamet, son acteur principal, se montre encore très discret sur la question.

Les téléspectateurs ont pu en faire l'expérience le week-end dernier, lorsque l'interprète de Paul Atréides a participé à l'émission A CNN & Variety Town Hall Event: Timothée Chalamet and Matthew McConaughey. Ce dernier n'a pas souhaité donner plus de détails sur le scénario de son nouveau film, bien que l'on sache qu'il sera adapté du 2ᵉ roman de l'univers de Frank Herbert, Le Messie de Dune. En revanche, il a laissé glisser une information qui n'est pas passée inaperçue.

Sur le même sujet — Ils achètent le livre Dune de Jodorowsky pour 2,6 millions d'euros alors qu'il est disponible gratuitement

De quel livre Dune 3 sera-t-il l'adaptation ?

« Je ne voulais pas me reposer sur mes lauriers, même un seul instant », déclare Timothée Chalamat. « Tout était sacré, et c'était la dernière fois que je participais à un film Dune, donc je voulais vraiment le traiter comme tel. Parce que les gens peuvent se reposer sur leurs lauriers, mais j'étais plus intense sur le troisième. J'avais l'impression que c'était l'élan naturel, donc je voulais aller aussi loin que possible. » C'est donc officiel, Timothée Chalamet ne sera pas dans Dune 4.

Cela pose donc une question crucial : de quel livre de la saga Dune 4 sera-t-il l'adaptation ? Pour rappel, le 3e livre de Frank Herbert, Les Enfants de Dune, la planète Arrakis est terraformée par Paul, alors dans sa cinquantaine. Il est donc possible que Timothée Chalamet remplacé par un acteur plus âgé. Ou simplement que Denis Villeneuve décide de passer directement au 4e livre de la saga puisque, attention gros spoilers, Paul meurt à la fin du 3e opus.


