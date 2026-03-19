Maintenant que le remake de Bloodborne est officiellement mort, cet émulateur PS4 est la solution parfaite pour le faire tourner en 60 FPS

shadPS4 vient de recevoir une nouvelle mise à jour consolidant sa position comme l'un des meilleurs émulateurs PS4 du marché. En plus des nombreux correctifs et autres optimisations, sa bibliothèque de jeux compatibles grandit de jour en jour. Notamment un certain Bloodborne…

Il y a quelques jours, nous apprenions, en même temps que la terrible annonce de la fermeture de BluePoint, que l'immense arlésienne qu'est le remake de Bloodborne n'arrivera probablement jamais. Un véritable crève-cœur pour les joueurs PC — et ceux sur PlayStation qui espéraient au moins un patch 60 FPS — qui l'attendent depuis des années. Il a donc fallu chercher des solutions alternatives. Ça tombe bien : il en existe une parfaite pour l'occasion.

Cela fait plusieurs fois que nous vous parlons de shadPS4. En 2024 déjà, l'émulateur faisait parler de lui précisément pour son travail sur Bloodborne, alors pour la première fois jouable sur PC avec un framerate décent. Mais le projet n'en était encore qu'à ses débuts, et l'expérience n'était alors pas vraiment un exemple de stabilité. Mais un an plus tard, les choses sérieuses commencent vraiment : enfin, le jeu de From Software tourne correctement sur PC.

Cet émulateur PS4 est la meilleure solution pour jouer à Bloodborne sur PC

Pour autant, shadPS4 ne s'est pas arrêté en aussi bon chemin. Les mises à jour continuent d'affluer et la dernière en date est justement très intéressante. Dans l'immense changelog qui l'accompagne, on discerne notamment plusieurs corrections de bugs visuels et optimisations de performances pour plusieurs jeux phares de la PS4, comme The Last Guardian. Mais ce n'est pas tout : la mise à jour améliore également l'étalonnage des jeux et apporte quelques nouvelles fonctionnalités, comme le remplissage automatique des raccourcis.

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À ce jour, l'émulateur compte un total de 109 titres compatibles, soit une très nette augmentation par rapport à la trentaine disponibles l'année dernière. Si Bloodborne est évidemment le produit d'appel pour de nombreux joueurs, ces derniers y trouveront forcément leur bonheur en parcourant la ludothèque disponible. Notons également que cette version v0.15.0 semble majeure pour le logiciel, car les développeurs précisent que la prochaine risque d'être plus instable.