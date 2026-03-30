Super Mario Galaxy, le film : combien de scènes post-génériques pour le nouveau phénomène de Nintendo ?

Il ne reste plus que quelques heures avant que les fans puissent enfin découvrir Super Mario Galaxy, le film. Et il semble que Nintendo ait déjà prévu de faire durer le plaisir au-delà du générique. On fait le point sur le nombre de scènes post-génériques et sur ce qu’elles pourraient nous réserver.

Super Mario Galaxy le film

Avec ses 1,36 milliard de dollars rapportés, Super Mario Bros., le film a été un véritable succès au box-office. Il était donc tout naturel pour Nintendo de sortir une suite et l’on connaît son titre depuis le 12 septembre dernier : Super Mario Galaxy, le film. On connaît aussi et surtout sa date de sortie : le 1er avril.

Mais combien de scènes post-génériques contiendra le film ? Matt Ramos, un créateur de contenu spécialisé en pop culture, semble avoir craché le morceau sur X (ex-Twitter). Dans la légende de sa publication, il déclare : « Super Mario Galaxy a deux scènes post-génériques. Vous devriez absolument rester pour les deux. »

De quoi mettre l’eau à la bouche des fans qui n’ont pas encore eu la chance de le voir… Et renforcer notre analogie avec le Marvel Cinematic Universe. Nous nous l’étions permise étant donné le virage crossover que semble prendre la franchise, mais n’oublions pas que Thunderbolts avait aussi renoué avec la tradition des deux scènes post-génériques. Mais que peut-on attendre de ces deux teasers à la fin de Super Mario Galaxy, le film ?

Voici combien de scènes post-génériques comporte Super Mario Galaxy, le film et ce qu’on peut en attendre

Le film n’étant pas encore officiellement sorti en salles, les détails restent secrets. Si les rumeurs évoquent plusieurs possibilités, toutes pointent néanmoins vers l’introduction d’un nouveau personnage… et donc, le cas échéant, d’une suite.

Cela reprendrait la formule du premier opus, Super Mario Bros., le film, qui annonçait sans équivoque l’arrivée d’un personnage emblématique lors de sa scène post-générique : Yoshi ! Et le célèbre dinosaure est bel et bien au casting de ce deuxième film.

Comme le souligne le site Comicbook.com, le premier nom pressenti est celui d’un personnage apparu pour la première fois en 1992 sur Game Boy dans Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. Aujourd’hui anti-héros iconique, il avait été présenté initialement comme un antagoniste. Nous avons nommé… Wario !

Autre personnage que les fans s’attendent à voir dans l’une de ces deux scènes post-génériques ? La Princesse Daisy. En effet, sa présence n’a pas été confirmée au casting du deuxième film – et cela pourrait même apporter de l’eau au moulin des rumeurs qui évoquent, comme prochain projet de la franchise, un film Luigi’s Mansion. Or, Daisy est pour Luigi l’équivalent de ce qu’est Peach pour Mario… : une amie. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous dans votre salle sombre le 1er avril.


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