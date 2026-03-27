Super Mario Galaxy, le film : un autre personnage culte sera de la partie, Nintendo prépare son Avengers

Il semblerait que Nintendo prépare l'artillerie lourde pour son prochain film Mario. En effet, la firme a confirmé, par l'intermédiaire d'un nouveau poster, la présence d'un autre de ses personnages cultes à l'écran.

Après le succès dantesque du premier film Mario, Nintendo a bien conscience qu'il va falloir mettre les bouchées double sur son deuxième pour au moins faire aussi bien. Pour ce faire, la firme japonaise a deux idées : adapter l'une des licences les plus populaires au sein de la licence, à savoir Mario Galaxy, et se jeter à corps perdu dans le fan service. Il n'a pas fallu longtemps après la diffusion du premier trailer pour comprendre que ce second opus sera la foire au crossover.

Attention, si vous souhaitez vous préserver au maximum avant la sortie, on entre ici dans la zone spoilers. On a d'abord appris via une fuite que Yoshi serait également de la partie, pour le plus grand bonheur des fans de Super Mario World. Nous savons également que les Pikmin feront une apparition, notamment le Captain Olimar. Et ce n'est pas tout. La rumeur circulait déjà depuis quelque temps, certains fans clamant avoir aperçu un indice dans le dernier trailer.

Sur le même sujet — Super Mario Galaxy, le film : la guerre des étoiles est lancée, Bowser a trouvé son héritier

Ce personnage culte apparaîtra bien dans Super Mario Galaxy, le film

Nintendo a finalement confirmé la chose hier en dévoilant un nouveau poster pour le film sur X (anciennement Twitter). On aperçoit dessus nul autre que Fox McCloud, l'iconique renard de la série Star Fox, mais probablement plus connu du grand public pour sa présence dans tous les Super Smash Bros. On ne sait pas encore quel rôle celui-ci tiendra dans le film, mais on peut imaginer que celui-ci ne se cantonnera pas à un petit cameo.

La présence de Fox McCloud est somme toute plutôt logique, le renard étant littéralement… un renard de l'espace. De là à imaginer que Samus fasse également une apparition, il n'y a qu'un pas. Sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent plus à théoriser la sortie prochaine d'un film Smash Bros, ces annonces successives ayant un petit arrière-goût de teasing pour la suite. Voire, soyons fous, la formation d'un Nintendo Cinematic Universe.