On retrouve de belles promos sur les smartphones et forfaits mobiles à l’occasion de la Black Friday Week. Si vous recherchez un nouveau téléphone ou souhaitez souscrire à un forfait mobile pas cher avec une enveloppe data confortable, vous êtes arrivé au bon endroit.

Le top des promos sur les smartphones pendant la Black Friday Week

Voici donc les meilleurs bons plans du moment pour acheter un nouveau smartphone ou activer un forfait mobile à prix cassé. Vous recherchez un smartphone Android milieu de gamme pas cher, un haut de gamme ou encore un iPhone en promo, les offres commencent déjà à fleurir sur la toile à l’occasion de la Black Friday Week qui s’étend sur deux semaines, confinement oblige.

Devant initialement se tenir ce 27 novembre 2020, le Black Friday a été repoussé au 4 décembre 2020 en France. Cela laisse encore plus de temps aux marchands de proposer des offres promotionnelles intéressantes. Nous en avons déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio pendant la Black Friday Week, la Nintendo Switch ou encore sur les jeux et accessoires PS4. Place maintenant à la téléphonie.

Galaxy S20 à 499 € au lieu de 759 € chez Orange et Sosh

Le Galaxy S20 est disponible à seulement 499 € chez Orange et Sosh au lieu de 759 €. Vous réalisez donc une économie de 260 € ou 34%. Il n’est pas nécessaire de souscrire à un forfait chez l’opérateur ou sa marque low-cost puisque le smartphone est vendu désimlocké (choisir l’option produit seul).

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY S20 SUR ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY S20 SUR SOSH

Galaxy S20 Ultra 5G à 999 € au lieu de 1359 € chez Boulanger

Le Galaxy S20 Ultra est proposé au meilleur prix à 999 € chez Boulanger au lieu de 1359 €. Vous profitez d’une réduction de 26% sur le haut de gamme de Samsung dans sa version avec 128 Go de stockage. Le smartphone dispose d’une mémoire RAM de 12 Go, d’une batterie confortable de 5000 mAh et d’un écran AMOLED imposant de 6,9″ en définition 3200 x 1440 pixels. La partie photo est assurée par un triple capteur de 108 mégapixels + 12 mégapixels + 48 mégapixels et d’un capteur selfie de 40 MP.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY S20 ULTRA

Huawei P30 Pro à 545 €, le P30 à 389 €

Le Huawei P30 Pro n’a pas perdu grand-chose de sa popularité à cause des sanctions Google qui pénalisent son successeur. À l’occasion de la Black Friday Week, le P30 Pro est à 545 € sur Amazon. C’est le meilleur prix du smartphone à l’heure actuelle puisqu’on le retrouve autour de 600 € chez la concurrence. Le P30 en ce qui le concerne est à 389 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE HUAWEI P30 PRO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE HUAWEI P30

Samsung Galaxy Note 10 à 479 € au lieu de 779 €

Ce haut de gamme de Samsung est proposé moins cher Red by SFR (non bloqué) à 479 € au lieu de 779 € en version 256 Go. Vous profitez d’une économie de 300 € ou de 38%. C’est une belle offre sachant que le smartphone reste l’un des meilleurs du marché et dispose en plus du S Pen, l’accessoire qui fait encore la particularité de la gamme. Étant désimlocké, ce Galaxy Note 10 est utilisable avec n’importe quel réseau.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY NOTE 10

iPhone 11 64 Go à 658 € au lieu de 689 € sur Rue Du Commerce

Les iPhone n’échappent pas aux réductions de la Black Friday Week. L’iPhone 11 64 Go est à 658 € chez Rue Du Commerce. Vous bénéficiez d’une réduction d’un peu moins de 5% sur le tarif recommandé. Le smartphone est vendu 689 € sur le site d’Apple. Pour un iPhone, c’est une réduction qui ne se refuse pas.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IPHONE 11

Google Pixel 5 à 589 € au lieu de 629 €

Lancée en octobre dernier, la référence 2020 du catalogue de Google bénéficie d’une réduction de 40 €. Boulanger propose le meilleur prix du web à 589 € au lieu de 629 €. Si vous avez craqué pour le smartphone, c’est le moment de l’acheter. Pour rappel, en dehors du SoC Snapdragon 765G milieu de gamme, le Pixel 5 garde toutes les caractéristiques d’un mobile haut de gamme avec un design premium, une expérience utilisateur au top, une bonne autonomie et une excellente qualité en matière de photo.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 5

Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 249,90 € au lieu de 299,90 € (ODR)

Le Mi 10 Lite de Xiaomi a tout ce qu’il faut pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Ce smartphone milieu de gamme offre des performances décentes grâce à son SoC Snapdragon 765G, le même que l’on retrouve sur le Pixel 5. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il embarque un écran AMOLED 6,57″ de définition FHD+, une batterie de 4160 mAh avec charge rapide. Pour la photo, vous avez quatre capteurs arrière de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cdiscount le propose en ce moment à 249,90 € au lieu de 299,90 grâce à une offre de remboursement de 50 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 10 LITE 5G

Les bons plans forfait mobile de la Black Friday Week

Vous souhaitez souscrire à un nouveau forfait mobile pas cher ? RED by SFR, Free Mobile, Sosh, Discount Mobile, les opérateurs sont déjà dans la bataille du Black Friday avant l’heure. Voici les meilleures offres du moment.

Red by SFR : forfait 200 Go à 15 € par mois

C’est l’offre-choc du moment et ça se passe chez SFR. Pour les gros consommateurs de data l’opérateur propose 200 Go à 15 € par mois sans engagement. L’offre est valable jusqu’au lundi 30 novembre 2020 inclus. Le forfait est sans engagement inclut les appels illimités 7j/7 et 15 Go d’internet utilisable en Union européenne / DOM.

VOIR ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE RED BY SFR

Free Mobile : forfait 80 Go à 13,99 € par mois

C’est le retour de la série limitée Free Mobile 80 Go à l’occasion de la Black Friday Week. Le forfait est à 13,99 € pendant un an et il passe ensuite à 19,99 € avec une enveloppe data de 100 Go. L’offre est bien sûr sans engagement et inclut les appels et SMS illimités, ainsi que 8 Go de data en roaming. Elle est valable jusqu’au 1er décembre.

VOIR ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE FREE MOBILE

Forfait B&You 100 Go à 14,99 € par mois

100 Go de data, c’est une enveloppe bien confortable pour vos usages en 4G. Le forfait est 14,99 € chez B&You sans engagement. Vous bénéficiez de 10 Go de data en romaing, des SMS, MMS et appels illimités. L’offre est valable jusqu’au 1er décembre 2020.

VOIR ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE B&YOU

Forfait Sosh 40 Go à 11,99 € par mois

Si vous préférez le réseau d’Orange, sa filiale low-cost Sosh propose un forfait de 40 Go à 11,99 € par mois sans engagement et sans limite de durée. En d’autres termes, le tarif n’augmente pas après 1 an. Ce forfait inclut 8 Go de données utilisables en Europe/DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. L’offre est valable jusqu’au 3 décembre 2020 à 9h.

VOIR ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE SOSH

Vous avez là une bonne base dans laquelle piocher. Si vous faites beaucoup de téléchargement en 4G, du streaming Netflix, Disney+, YouTube ou encore Spotify, l’offre RED by SFR est clairement une bombe. 200 Go à 15 €, c’est une belle occasion pour profiter d’une enveloppe data plus que confortable.