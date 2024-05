Chromecast 4K : l’appareil de streaming avec Google TV est à moins de 50 €

Le Chromecast 4K est en promotion durant les French Days 2024. Sur le site Amazon, l'appareil de streaming avec Google TV passe à moins de 50 euros grâce à la saisie d'un code que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Les French Days Amazon se poursuivent en ce début du mois de mai 2024. Pour l'événement commercial, le site e-commerce vous permet d'avoir le Chromecast 4K sous les 50 euros.

En effet, l'appareil de streaming avec Google TV disponible dans un coloris blanc est à 49,90 euros au lieu de 69 euros. La réduction se fait grâce à une remise immédiate de 13% de la part d'Amazon et par l'intermédiaire du coupon FD10. Le code en question doit être saisi manuellement durant l'étape du panier. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie de deux ans.

Pour rappel, le Chromecast de Google est un appareil multimédia de diffusion de contenus qui se branche directement sur le port HDMI d'un téléviseur. La passerelle embarque une résolution 4K HDR à 60 FPS, divers formats vidéo (Dolby Vision, HDR10 et HDR10+), le WiFi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) et la technologie sans fil Bluetooth. Fonctionnant sous le système Android TV, le Google Chromecast 4K est accompagnée d'une télécommande vocale avec microphone intégré et est compatible avec les smartphones et tablettes Android, mais aussi avec les iPhone, iPad, les PC portables MAC, Windows et les Chromebook.