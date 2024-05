Kindle Scribe : offrez-vous le carnet de notes numérique à prix réduit

Le Kindle Scribe est en vente flash en pleine période des French Days 2024 ! Le carnet de notes numérique conçu par Amazon peut être obtenu à partir de 274,99 euros sur le célèbre site de commerce en ligne.

Amazon profite des French Days 2024 pour faire baisser le prix de son Kindle Scribe. Lors d'une vente flash à durée indéterminée, le Kindle et carnet de notes est disponible à compter de 274,99 euros pour la version 16 Go et accompagné d'un stylet basique.

Pour les modèles 32 et 64 Go incluant un stylet premium, Amazon les vend respectivement à 314,99 euros et à 339,99 euros. À titre d'information, le Kindle Scribe est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Sorti au cours de l'année 2022, le Kindle Scribe de première génération est un appareil connecté qui est à la fois une liseuse et un carnet de notes numériques. Il dispose d'un écran de 10,2 pouces avec la technologie Paperwhite, un éclairage intégré, une résolution de 300 ppp, une technologie d'affichage de polices optimisée et 16 niveaux de gris. Fourni avec un stylet basique ou premium suivant le modèle souhaité, le Scribe de la gamme Kindle vous permet de prendre des notes et de tenir un journal. Il est également possible d'importer et d'annoter facilement des documents PDF, ou d'insérer des notes dans les documents au format Microsoft Word ou autres formats compatibles.