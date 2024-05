Un bracelet connecté de la marque Xiaomi est proposé à prix réduit chez Orange. Au cours des French Days 2024, le Xiaomi Smart Band 8 passe sous la barre des 30 euros sur le site de l'opérateur.

Vous avez jusqu'au mercredi 15 mai prochain pour profiter d'une réduction de 20 euros sur l'achat du Xiaomi Smart Band 8 chez Orange. Dans le cadre des French Days 2024, le bracelet connecté proposé dans un coloris noir passe de 49 euros à 29 euros. La livraison du produit peut se faire gratuitement en boutique Orange et en point relais.

Successeur du Xiaomi Smart Band 7, le Smart Band 8 du constructeur chinois a été dévoilé au cours du mois d'avril 2023. D'un poids léger de 27 grammes seulement, le bracelet connecté compatible avec le Bluetooth est équipé d'un écran AMOLED de 1,62 pouce, offrant une définition de 192 x 490 pixels et une luminosité allant jusqu'à 600 nits. L'objet connecté résistant à l'eau jusqu'à 5 ATM, ce qui vous permet de le porter sous la douche ou lors de vos séances de natation.

On retrouve aussi divers capteurs comme un accéléromètre, le gyroscope et le cardiofréquencemètre, pour un suivi continu de votre santé. Avec plus de 150 modes d'entraînement, il est capable de relever votre fréquence cardiaque et les calories brûlées. Il contient également 10 programmes de course à pied. Avec une autonomie de 16 jours en usage normal et une charge complète en seulement 1 heure grâce à une batterie intégrée de 190 mAh, il est votre compagnon idéal pour toutes vos activités sportives.