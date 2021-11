Black Friday Amazon 2021 : les meilleures offres high-tech sont là !

Le Black Friday Amazon est là ! Jusqu'au 29 novembre 2021, le géant du e-commerce lâche une avalanche de promotions sur des milliers de produits. Si vous envisagez de changer de smartphone, vous équiper d'un PC portable, acquérir un objet connecté ou tout autre appareil high-tech, il y a de fortes chances que vous puissiez le faire en économisant un max.

Amazon Black Friday : le top des bons plans high-tech

Pour vous aider à trouver la meilleure offre Black Friday, nous avons regroupé ici les meilleurs bons plans disponibles sur Amazon France. Certaines sont susceptible d'expirer avant la fin de l'évènement, mais ne vous inquiétez pas, puisque nous mettrons à jour les offres en direct, au fur et à mesure de l'événement. Toutes les offres qui suivent sont classées par ordre de prix croissant.

Au vu de la quantité d'offres proposées par Amazon, il est impossible pour nous de les relayer en intégralité dans cet article. Cependant, vous pouvez y accéder en vous rendant sur la page dédiée au Black Friday en cliquant sur le lien présent ci-dessous. Nous espérons que vous trouverez votre bonheur parmi toutes ces promotions.

Echo Flex à 14,99 €

On commence notre top des offres Black Friday Amazon avec ce petit objet connecté bien pratique, l'Echo Flex. Cette prise connecté conviendra particulièrement aux personnes qui sont déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa.

Pour faire simple, l'Echo Flex leur donne la possibilité d'utiliser l'assistant vocal Alexa dans de nombreuses pièces de la maison. De plus, il fait aussi office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose en ce moment à 14,99 € au lieu de 29,99 € en moyenne. Ce qui représente tout de même une réduction de 50%.

Fire TV Stick à partir de 18,99 €

Comme à l'accoutumé, Amazon brade ses très appréciés Fire TV Stick pour le Black Friday. Ainsi, les 4 variante de son dongle HDMI multimédia sont proposés aux meilleurs prix du moment. C'est donc l'occasion de s'en équiper à moindre coût. Sinon, il se puisse bien qu'il faille attendre la prochaine édition du Prime Day pour les voir à des prix aussi bas. Les différentes versions sont affichés aux tarifs suivant : Fire TV Stick Lite à 18,99 €, Fire TV Stick à 22,99 €, Fire TV Stick 4K à 32,99 € et Fire TV Stick 4K Max à 38,99 €.

Amazon Echo Dot 3 à 19,99 €

Lancé au tarif de 60 € l’Echo Dot de 3e génération est vendu autour de 50 € mais Amazon propose une belle promo pendant le Black Fridya qui vous permet d’économiser 30 € sur le prix normal. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 60%. C’est clairement le bon moment pour l’acheter à bas prix. Grâce à son petit format, l’Echo Dot 3 est léger et facilement transportable tout en son puissant et équilibré.

SSD PNY CS900 à partir de 19,99 €

Pour les personnes voulant s'équiper d'un SSD pas cher, le Black Friday tombe à pic. Vous pouvez facilement en acquérir un sous la barre des 50 euros. Par exemple, le modèle PNY CS900 est proposé à prix réduit.

Dans le cadre de ce bon plan, il est donc possible d'acquérir la version 120 Go à 19,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 26,99 € au lieu de 38 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesses de lecture / écriture séquentielle : jusqu'à 550 Mo/s / 515Mo.

Souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury à 23,99 €

Avis aux gamers sur PC : pour le Black Friday Amazon, il est possible de s'équiper de la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury pour 23,99 € au lieu de 69,99 €. Une belle réduction de 46 euros qui ne se refuse pas. Pour en venir à la Logitech G402 Hyperion Fury, c'est selon le constructeur, “la souris pour le jeu la plus rapide au monde”. Elle intègre la technologie de moteur à fusion qui permet le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de résolution ppp.

Vous avez la possibilité de basculer entre les 4 paramètres de résolution à tout moment. Pour viser l'ennemi, choisissez par exemple une résolution de 250 ppp et passez à 4 000 ppp si vous devez fuir le terrain de bataille dans l'urgence. Grâce au changement de sensibilité à la volée, vous êtes en mesure de faire face à la situation, sans rien perdre en précision.

Carte mémoire microSD SanDisk Ultra de 256 Go à 29,99 €

Profitez du Black Friday Amazon pour vous équiper de la carte mémoire microSD SanDisk Ultra d'une capacité de 512 Go à prix réduit. Généralement vendue au prix de 60,99 €, elle voit son prix dégringoler à seulement 29,99 €. Une offre à saisir jusqu'au 29 novembre 2021, dans la limite des stocks disponibles. Après, il sera trop tard !

Concernant ses caractéristiques techniques, la SansDisk Ultra est parfait pour les personnes désirant augmenter le stockage d'un smartphone, d'une tablette ou d'un appareil photo. Elle dispose de la classe 10 qui permet d'enregistrer et visionner des vidéos en Full HD mais aussi de la classe A1 qui assure un chargement plus rapide des applications.

Elle est livrée avec un adaptateur SD pour une compatibilité étendue avec plusieurs autres appareils supportant ce type de format. Enfin, ses vitesses de transferts peuvent atteindre les 120 Mo / s et le constructeur assure une durée de garantie de 10 ans.

SSD Crucial BX500 à partir de 29,99 €

Autre SSD en promotion sur Amazon pour le Black Friday 2021, le Crucial BX500. Il s'affiche à 29,99 € dans sa variante 240 Go et à 43,99 € dans sa variante 480 Go. Le Crucial BX500 est une excellente alternative au Samsung EVO 860 et au SanDisk Ultra 3D. Ses vitesses séquentielles de lecture et d'écriture maximales sont de 540 et 500 Mo/s, de quoi bénéficier d'un système 3 à 4 fois plus rapide qu’avec un disque dur classique.

Ce SSD utilise une mémoire 3D NAND TLC. Sa une durée de vie est de 120 TBW pour la version 480 Go, ce qui offre une marge d'écriture de 65 Go sur le disque tous les jours pendant 5 ans. Le constructeur offre toutefois une garantie de 3 ans.

Système audio 2.1 Logitech Z313 à 37,30 €

Pour les petits budgets, ce système 2.1 Z313 de Logitech conviendra parfaitement pour améliorer l'expérience audio d'un ordinateur de bureau ou d'un PC portable. Il est proposé à 37,30 euros pour le Black Friday Amazon au lieu de 49,99 €.

Grâce à lui, vous pourrez écouter de la musique, regarder des vidéos en ligne, des films et même la télévision sur votre ordinateur. Il offre une puissance de diffusion de 25 watts (RMS) qui produit un son ample et équilibré à travers toute la pièce. On retrouve également un subwoofer compact qui trouvera sa place n'importe où et qui restitue des graves assez profonds pour une expérience sonore complète.

Contrôlable grâce à son boitier de commande filaire, vous pouvez facilement grâce à ce dernier, mettre les haut-parleurs sous tension, régler le volume et accéder facilement à la prise casque. Enfin, les satellites ont des dimensions de 146.2 x 89.4 x 81 mm pour un poids de 480 grammes et le caisson de basses des dimensions de 228.4 x 150 x 220 mm pour un poids de 2.3 kg.

Abonnement 12 mois au PlayStation Plus à 39,99 €

Si vous avez une PS4 ou une PS5, vous pouvez profiter de ce bon plan sur l'abonnement au PlayStation Plus. Amazon casse son prix habituel de 59,99 € pour le faire tomber à 39,99 € pendant le Black Friday. C'est plutôt pas mal puisque cela représente une remise immédiate de 20 €. De quoi pouvoir acheter un jeu supplémentaire ou un accessoire pour sa console.

Après avoir fait les calcul, le coût mensuel de l'abonnement revient donc à seulement 3,33 € au lieu de 4,99 €. L'abonnement au service PlayStation Plus de Sony permet de bénéficier de deux jeux PlayStation à télécharger chaque mois (parfois plus) sans frais supplémentaires, le Share Play pour partager vos parties en cours et un accès prioritaire à des démos et versions bêta publiques. Il offre également des avantages comme le multijoueur en ligne, des réductions exclusives, et un espace de stockage de 100 Go sur le Cloud.

Fire TV Cube à 79,99 €

Autre appareil Amazon en promotion pour le Black Friday, le Fire TV Cube. La box multimédia connectée passe à 79,99 € au lieu de 129,99 € en temps normal. Une belle remise de 50 euros donc, proposée par le géant du e-commerce.

Le Fire TV Cube, (qui ressemble visuellement beaucoup à une Nintendo Gamecube) vous permet entre autres de regarder des contenus avec une résolution jusqu'à 4K Ultra HD avec prise en charge des technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Il est doté d'une mémoire RAM de 2 Go, couplée à une mémoire interne de 16 Go.

L'appareil est livré avec sa télécommande vocale intégrant le très pratique Alexa. Vous pouvez via le Fire TV cube télécharger des applications telles que Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou encore myCANAL. Enfin, le Fire TV Cube est livré dans un boite avec un adaptateur secteur, 2 piles AAA, un câble de rallonge infrarouge (IR) et un adaptateur Ethernet Amazon (10/100).

Pack souris sans fil Logitech MX Master et clavier sans fil K800 à 89,99 €

L'univers de l'informatique n'échappe pas aux promotions du Black Friday. Pour preuve avec ce pack Logitech composé d'une souris sans fil MX Master et d'un clavier sans fil rétroéclairé K800 proposé à prix canon du coté d'Amazon. Alors qu'il faudrait débourser 189,99 € en achat séparé, il est possible de l'avoir à moitié prix, pour 89,99 € seulement. Une aubaine pour les joueurs à la recherche d'un combo clavier + souris pas cher.

La souris comme le clavier sont compatibles avec les ordinateurs tournant sous Windows ou Mac. Comme d'habitude, nous vous conseillons de ne pas trop réfléchir si vous êtes intéressé par cette offre et de passer à l'action au plus vite. Vu le tarif avantageux, les pièces en stock risque de partir à la vitesse de l'éclair.

Casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale à 90,99 €

L'univers de l'audio est à l'honneur pour le Black Friday Amazon. Pour l'occasion, l'excellent casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale est passe à 90,99 € au lieu de 199 € en moyenne. Ce qui représente une réduction folle de 53 % de la part d'Amazon. Un bon plan à ne rater sous aucun prétexte.

Pour en venir à sa fiche technique, ce Sennheiser HD 599 se classe dans la catégorie des casques haut de gamme. De type circum-auriculaire ouvert est conçue E.A.R (Ergonomic Acoustique Raffinement), le signal audio se canalise directement dans vos oreilles. Il est également doté d'un arceau rembourré ainsi que de luxueux coussinets d'oreille.

Les transducteurs conçus par Sennheiser utilisent des bobines acoustiques en aluminium offrant un haut rendement, une excellente dynamique et une distorsion extrêmement faible. Sa fréquence de réponse est comprise entre 12 à 38 500 Hz. Enfin, le casque Sennheiser HD 599 est livré avec un câble amovible de 3 mètres (pour prise jack 6,35 mm) et un câble amovible de 1,2 mètre (pour prise mini-jack 3,5 mm).

Apple AirPods 2 à 119 €

Plus accessibles que les Airpods Pro, les écouteurs Airpods 2 sont en baisse de prix du coté d'Amazon pour le Black Friday. Le cybermarchand les propose sous la barre des 120 euros, à 119 euros pour être plus précis. Concernant les écouteurs sans fil, les AirPods 2 sont équipés de la puce H1 qui peuvent se connecter à un iPhone, à un iPad ou à un Mac.

Apple promet une autonomie de 5 heures en écoute continu mais leur boîtier permet de les recharger pour atteindre les 24 heures. Vous avez surtout la possibilité d'accéder rapidement à Siri en utilisant la commande vocale et de passer au morceau suivant par double toucher. Si vous avez jeté votre dévolu sur les AirPods 2 d'Apple, c'est le bon moment pour craquer !

Montre connectée Samsung Galaxy Watch4 à 179,99 €

Offre incontournable de ce Black Friday Amazon, la Samsung Galaxy Watch4 qui passe à 179,99 € au lieu de 269,99 €. Le géant du e-commerce propose donc une grosse réduction de 90 euros sur l'une des meilleures montres connectées du constructeur coréen. C'est le modèle avec boitier 40 mm qui fait l'objet de ce bon plan.

Offrant un très beau aspect, avec une conception soignée, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est dotée d'un écran Super AMOLED de 1,19 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels. Sa mémoire RAM de 1,5 Go couplée à une mémoire interne de 16 Go lui permettent d'être fluide et rapide en toutes circonstances.

La partie software est confiée au système d'exploitation Wear OS (co-développé par Samsung et Google), et le processeur Exynos W920 pour la partie hardware. Sa batterie d'une capacité de 361 mAh lui confère une excellente autonomie. Pour terminer, la Galaxy Watch4 est livrée avec un superbe bracelet sportif (Brins en S/M et M/L), son socle de charge sans fil et un mode d'emploi.

Casque Sony WH-1000XM3 à 199,99 €

On ne le présente plus, tellement le WH-1000XM3 de Sony a connu un succès retentissant en son temps. Le casque audio s'affiche pour le Black Friday Amazon au tarif imbattable de 199,99 € au lieu de 279 € en moyenne. Pour rappel, le casque bénéficie d'une conception premium avec en prime une excellente ergonomie. Son plus gros atout reste la qualité audio satisfaisante rehaussée d'une réduction de bruit active parmi les plus efficaces du marché.

Avec ce casque, vous profitez également des codecs LDAC, AptX et AptX HD. Mais aussi d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures avec la réduction de bruit activée. Il ne faut par ailleurs que 15 minutes de charge pour lui redonner 8 heures d'autonomie grâce à la recharge rapide.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 267,25 €

Voilà une belle offre Black Friday qui permet de s'équiper de la Nintendo Switch (modèle 2019) à prix réduit avec en prime le jeu Mario Kart 8 Deluxe ainsi que trois mois offerts au Nintendo Switch Online. Le tout pour 267,25 € au lieu de 337,88 €. La console de 2019 à encore de beaux jours devant elle, même si la version OLED est en passe de prendre la relève.

Ce modèle de la console embarque notamment une meilleure autonomie estimée à 9 heures (contre 6,5 heures pour la version 2017). Et bien évidemment, la console est fournie avec une paire de manettes Joy-Con Néon, un support Joy-Con, une station d'accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch et une paire de dragonnes Joy-Con.

Oppo Find X3 Lite à 329 €

Il n'a jamais été aussi abordable que pendant le Black Friday. Il s'agit bien sûr du smartphone OPPO Find X3 Lite qui est disponible dans son coloris noir ou bleu à seulement 329 € chez Amazon. C'est plutôt une belle affaire, surtout lorsqu'on sait qu'il est généralement vendu à 399 €. Si on fait bien les calculs, c'est donc une remise de 70 € à laquelle nous avons droit.

Dévoilé en même temps que les modèles Pro et Neo, le Find X3 Lite de OPPO est un téléphone équipé d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz. Le smartphone embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 765G, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC et le système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche ColorOS 11.1.

Enfin, la partie photo se compose d'un quadruple capteur principal de 64 MP (f/1.7, double autofocus) + 8 MP (f/2.2, objectif ultra-grand angle 119°) + 2 MP (f/2.4, monochrome) + 2 MP (f/2.4, macro) et d'un capteur frontal de 32 MP (f/2.4).

OnePlus 8T à partir de 399,99 €

Le OnePlus 8T est à prix cassé pour le Black Friday Amazon. Le smartphone 5G profite en effet d'une réduction exceptionnelle de 200 €, aussi bien sur sa variante embarquant 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM que sur le modèle supérieur avec 12 Go de RAM et un stockage de 256 Go. Pour quelques jours encore, il sont donc affichés à respectivement 399,99 € au lieu de 599 € et 499,99 € au lieu de 699 €.

Durant les 48 heures de vente flash non-stop, l'excellent OnePlus 8T disponible dans sa version 12/128 Go est à 450 euros au lieu de 699 euros chez Amazon ; ce qui fait une jolie réduction de près de 250 euros. Pour rappel, il est conseillé d'avoir un compte Prime pour profiter de l'offre promotionnelle.

Du côté de ses principales caractéristiques, le OnePlus 8T est équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une batterie de 4 500 mAh compatible Warp Charge et du système d'exploitation OxygenOS basé sur Android 11. Concernant la photo, le téléphone est doté d'un quadruple capteur arrière de 48 + 16 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Besoin de plus d’informations sur le smartphone ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du OnePlus 8T.

Casque audio Apple AirPods Max à 479 €

Belle offre Black Friday Amazon sur le dernier casque audio Apple Airpods Pro. Le géant de la vente en ligne le propose au meilleur prix du marché grâce à une remise de 150 euros. Commercialisé au pris de 629 € lors de sa sortie, il est donc possible de s'équiper du AirPods Max sous la barre des 500 euros, à très exactement 479 euros. Ce sont les coloris argent, bleu ciel et rose qui font l'objet de ce bon plan Black Friday.

Premier casque audio d'Apple, le AirPods Max dispose d'une connectivité qui est assurée par la puce Apple H1. Cette puce dédiée aux appareils audio est aussi présente dans les AirPods Pro. On retrouve également une autonomie maximale de 20 heures sur une seule charge avec le mode réduction active du bruit ou le mode Transparence activé. Pour en savoir plus sur le casque, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'AirPods Max.

OnePlus 9 et 9 Pro à partir de 569,99 €

Pour le Black Friday, le géant du e-commerce Amazon propose les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au meilleur prix du moment. Ainsi, le OnePlus 9 avec 128 Go de mémoire interne passe à 569,99 € au lieu de 719 €. Le OnePlus 9 Pro fait quant à lui l'objet d'une remise de 199 €.

Dans sa variante 128 Go + 8 Go de RAM, il est affiché à 719,99 € au lieu de 919 € et à 799,99 € au lieu de 999 € dans en version 256 Go de mémoire interne + 12 Go de RAM. Ne perdez pas une seule minute si vous souhaitez acheter un des deux smartphones premium du constructeur chinois. Bradés à ces prix préférentiels, ils risquent de connaitre rapidement une rupture de stock.

iPhone 12 Mini à 599 €

On continue notre sélection des meilleurs bons plans Black Friday chez Amazon avec un autre produit Apple : l'iPhone 12 Mini. Pour l'occasion, le smartphone profite d'une réduction de 90 euros qui fait chuter son prix à 599 € au lieu de 689 € en moyenne. C'est la version 64 Go qui fait l'objet de cette remise intéressante.

L'iPhone 12 Mini est la version compacte du modèle de ce même nom. Ce dernier reprend quasiment toutes les fonctionnalités principales que l'on retrouve sur l'iPhone 12. A savoir : la compatibilité avec le réseau 5G, la présence du SoC Apple A14 Bionic, mais aussi l'écran OLED dont la diagonale de 5,4 pouces séduira très certainement les amateurs de smartphones compacts. Si vous hésitez encore, nous vous invitons afin de vous aidez à faire le bon chois, à lire notre test complet de l'iPhone 12 Mini.

Apple MacBook Air 13″ M1 à 999 €

On continue notre sélection des meilleures offre Black Friday Amazon avec le MacBook Air 13,3 qui s'affiche pour l'occasion sous la barre des 1 000 euros à très précisément 999 euros. C'est plutôt pas mal sachant que ce dernier est habituellement vendu 1 119 €. Nous avons donc droit à une réduction de 120 euros sur le modèle qui embarque un SSD de 256 Go. La variante avec un SSD de 512 Go s'affiche quant à elle au prix inédit et irrésistible de 1 199 € au lieu de 1399 € soit une remise généreuse de 200 euros.

Venons- en à présent aux caractéristiques techniques du MacBook Air 13,3 M1. Ce dernier embarque la puissante puce M1 développée par Apple. Coté affichage, on est sur une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels. En ce qui concerne la mémoire vive, on a 8 Go. Son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un œil à notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.

