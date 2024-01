iPhone 16 : plus de RAM et un Wi-Fi plus rapide au programme ?

L'iPhone 16, attendu pour la fin d'année 2024, devrait embarquer plus de mémoire RAM et un Wi-Fi plus véloce selon un analyste fiable. Les modems équipant les 3 modèles de la série seraient également connus.



Le problème quand on sort un nouveau modèle de smartphone haut de gamme par an, c'est qu'à peine le dernier sorti, déjà les regards se tournent vers le suivant. Depuis l'arrivée de la série des iPhone 15 en septembre 2023, les rumeurs et analyses sur la prochaine itération du mobile d'Apple vont bon train. Si certains pensent que l'iPhone 16 ne sera pas une révolution, d'autres pointent les améliorations attendues. Un écran plus grand pour l'iPhone 16 Pro Max, un changement de design, une amélioration d'une des nouveautés apportées par l'iPhone 15…

Dans une note aux investisseurs consultée par 9to5Mac, l'analyste Jeff Pu a donné des informations assez précises concernant les futures fiches technique des iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. On en apprend ainsi plus sur leurs processeurs, leurs capacités de mémoire RAM et même sur les modems. Bien sûr, toutes les informations qui suivent sont à prendre avec des pincettes tant qu'elles ne sont pas officialisées. Elles sont cependant loin d'être irréalistes, tout en étant encourageantes.

L'iPhone 16 aura plus de mémoire RAM et un Wi-Fi plus rapide que son prédécesseur

Les iPhone 16 et 16 Plus embarqueraient la puce A18, ce qui veut dire que pour la première fois, les modèles de base profiteront d'un processeur gravé en 3 nanomètres. Dans les 16 Pro et Pro Max, on attend l'A18 Pro, logique. De plus, l'iPhone 16 standard afficherait 8 Go de mémoire RAM, soit une amélioration comparé aux 6 Go du 15. Au niveau du modem, qui déterminera notamment l'efficacité de la 5G, Jeff Pu s'attend à ce que les iPhone 16 et 16 Plus utilisent le Qualcomm X70. C'est lui qui équipe toute la série des iPhone 15. Les 16 Pro et Pro Max bénéficieraient de la version supérieure Qualcomm X75.

Si ça se confirme, cela veut dire qu'Apple choisit de distinguer les iPhone standards des Pro par la vitesse de la 5G, entre autres. Enfin, toujours d'après l'analyste, les iPhone 16 et 16 Plus seront compatibles Wi-Fi 6E, actuellement une exclusivité des iPhone 15 Pro. Quant aux 16 Pro, ils “pourraient” supporter le Wi-Fi 7, officiellement disponible depuis début 2024.