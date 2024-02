L’iPhone 16 Pro Max devrait offrir la meilleure autonomie jamais vue chez Apple

Les smartphones d’Apple sont réputés pour être des champions d’autonomie, et il devrait en être de même avec le prochain modèle haut de gamme, l’iPhone 16 Pro Max. On s’attend à ce qu’il atteigne de nouveaux records.

Si les iPhone 15 n’ont que quelques mois, tous les yeux sont déjà tournés vers la prochaine génération, qui arrivera dès le mois de septembre 2024. Comme chaque année, on peut s’attendre à diverses améliorations, notamment au niveau de la partie photo, mais c’est surtout du côté de la batterie qu’il pourrait y avoir le plus de changements.

Selon un article de blog de “yeux1122” sur Naver, l'iPhone 16 Pro Max aura une autonomie nettement supérieure à celle du modèle actuel et des modèles précédents. C'est impressionnant, étant donné que l’iPhone 15 Plus ou l’iPhone 15 Pro Max détiennent déjà des records d’autonomie dans plusieurs tests. Il semble qu'Apple ait désormais l'intention de dépasser son propre record et de donner la couronne à l'iPhone “Pro” cette année.

L’iPhone 16 Pro Max pourrait être un champion d’autonomie

La raison de cette amélioration serait une plus grande capacité de batterie pour l'iPhone 16 Pro Max par rapport à la génération précédente. Alors que tous les autres modèles d'iPhone bénéficieront également d'une capacité de batterie accrue, l'iPhone 16 Plus conserverait la même taille de batterie que l'iPhone 15 Plus, si l’on en croit les rumeurs les plus récentes. Apple a peut-être décidé d'allouer plus d'espace à la batterie de l'iPhone 16 Pro Max, dont le châssis sera également plus grand et redessiné.

Un autre facteur qui contribuera à l'allongement de l'autonomie de la batterie est l'amélioration de la consommation d'énergie des modèles iPhone 16 Pro. L'utilisateur mentionne également dans un autre post que les modèles iPhone 16 Pro auront des composants internes améliorés qui réduiront la consommation d'énergie de l'appareil. On pense notamment à un écran OLED signé Samsung de la génération M13, qui est déjà présent sur les derniers Galaxy S24.

Outre l'autonomie, l'iPhone 16 Pro Max offrira d'autres améliorations, comme de meilleurs capteurs d'appareil photo et un nouveau bouton de capture. Ce dernier sera dédié aux fonctions vidéo de l'appareil, permettant aux utilisateurs d'enregistrer et d'éditer facilement des vidéos. Toutefois, ces détails ne sont pas encore confirmés, car les appareils sont encore en phase de test.