iPhone 16 Pro : un écran plus grand et des bordures plus fines sans hausse de prix ? C’est possible

L'iPhone 16 Pro devrait logiquement proposer une surface d'affichage proportionnellement plus large que celle du 15 grâce à des bordures plus fines. Mais cela ne devrait pas entraîner obligatoirement une hausse de prix. Explications.



Si vous avez l'impression que les iPhone 15 ont été annoncés hier, dites-vous que les iPhone 16 devraient normalement être dévoilés dans 5 mois environ. Le temps file, et cela fait longtemps que les rumeurs et autres fuites concernant les futurs smartphones Apple fleurissent sur Internet. D'une manière générale, on ne devrait pas assister à une révolution, mais quelques changements prévus pourraient tout de même renouveler l'expérience. Une finition en titane différente de celle du 15 ou un agencement des boutons différent par exemple.

Parmi les modifications attendues, il y en a une de taille, dans tous les sens du terme : les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient un écran plus grand grâce à des bordures plus fines que celles de leurs prédécesseurs. La diagonale du modèle Pro passerait à 6,27 pouces et celle du Pro Max à 6,85 pouces exactement. Concernant les bordures, Apple a demandé à ses deux principaux fabricants d'écrans, Samsung et LG, d'utiliser la technologie appelée BRS, pour Border Reduction Structure. Une innovation qui va faire grimper le prix de vente des 2 mobiles ? Pas forcément.

L'iPhone 16 Pro ne serait pas forcément plus cher que le 15 sous prétexte d'un écran plus grand et de bordures plus fines

Affiner les bordures de la sorte est un véritable défi technique. Y parvenir a un coût pour les constructeurs qu'on imagine logiquement se répercuter sur les tarifs des iPhone 16 Pro et Pro Max. Pourtant, selon les informations de The Elec, LG aurait trouvé un moyen de l'éviter. L'entreprise a tout simplement fait appel un autre fournisseur de composants nécessaires à la fabrication des écrans.

Lire aussi – iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : on sait déjà à quoi vont ressembler les prochains smartphones d’Apple

Il moins cher que celui avec qui la firme a l'habitude de travailler, ce qui va lui permettre de réduire ses coûts de production tout en respectant le cahier des charges d'Apple. Mécaniquement, la marque à la pomme croquée pourrait donc maintenir les prix des iPhone 16 Pro et Pro Max au niveau de ceux des iPhone 15. Il s'agit d'une possibilité qui devra se confronter aux autres innovations que prévoit potentiellement Apple. Elle reste néanmoins plausible et rassure un peu sur une éventuelle flambée des prix de ses prochains smartphones.