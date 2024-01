iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : on sait déjà à quoi vont ressembler les prochains smartphones d’Apple

Apple devrait lancer sa gamme d'iPhone de nouvelle génération en 2024, et grâce à des fuites d'informations et des rendus 3D signés MacRumors, nous avons une bonne idée de ce à quoi ressembleront l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ne seront pas lancés avant au moins 9 mois, mais avant cela, on sait déjà à peu près à quoi ces derniers vont ressembler. Si l’on en croit les informations de MacRumors, ces derniers ne devraient pas être très différents des modèles actuels, à quelques exceptions près.

Ces deux appareils seront les modèles haut de gamme de la gamme iPhone 16 et seront dotés d'écrans plus grands, d'un nouveau système d'appareil photo et d'une nouvelle disposition des boutons. Voici tout ce que l'on sait déjà.

Lire également – L’iPhone 16 ne sera pas une révolution d’après ces analystes

Apple veut des iPhone encore plus grands pour 2024

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront dotés respectivement d'un écran OLED de 6,3 pouces et de 6,9 pouces, ce qui est légèrement plus grand que les écrans de 6,1 pouces et de 6,7 pouces de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max actuels.

La raison de cette augmentation de taille pourrait être liée à une nouvelle caméra téléobjectif à tétraprisme 5x, qui sera disponible sur les deux modèles Pro cette année. Cet appareil photo offrira un zoom optique plus élevé que le téléobjectif 3x de l'iPhone 15 Pro, et sera similaire à celui de l'iPhone 15 Pro Max. Les écrans plus grands permettront à Apple d'intégrer le téléobjectif à tétraprisme sur les deux appareils, sans compromettre l'autonomie de la batterie ou le design.

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront également dotés d'une nouvelle disposition des boutons, qui comprendra un bouton Action et un bouton Capture. Le bouton Action est un bouton polyvalent qui peut être personnalisé pour exécuter différentes fonctions, comme lancer Siri, prendre des captures d'écran ou activer des fonctions d'accessibilité. Le bouton Action sera similaire à celui de l'iPhone 15 Pro et sera situé sur le côté gauche de l'appareil, sous les boutons de volume.

Les iPhone 16 Pro auront droit à un tout nouveau bouton

Le bouton Capture sera une nouveauté sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, et servira à prendre des vidéos. D’après les informations dont nous disposons déjà, il s’agirait d'un bouton capacitif doté d'un capteur de force, situé sur le côté droit de l'appareil, sous le bouton d'alimentation. Le bouton Capture sera affleurant au cadre de l'appareil et ne dépassera pas comme les autres boutons. Le bouton Capture nécessitera également qu'Apple déplace l'antenne mmWave du côté droit vers le côté gauche de l'appareil, du moins sur les modèles américains.

Notons également que l’iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max conserveront les bords incurvés et le cadre en titane qu'Apple avait introduits avec l'iPhone 15 Pro. Le cadre en titane sera fabriqué en titane de grade 5 (Ti-6Al-4V), un matériau solide et léger qui résiste aux rayures et à la corrosion.

En ce qui concerne les couleurs, les prototypes d'Apple utilisent une couleur “Silver”, commercialisée par Apple sous le nom de “White Titanium”. Cependant, on ne sait pas encore si celle-ci sera ou non utilisée pour un des modèles finaux. L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max auront également la même pilule que l'iPhone 15 Pro sur l’écran, qui abrite le système Face ID et la caméra selfie.

Pour rappel, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient être lancés en 2024, en même temps que l'iPhone 16 Plus. La sortie de smartphone est encore assez lointaine, donc il se pourrait qu’Apple effectue encore quelques changements sur ses appareils d’ici là. Nous vous tiendrons évidemment au courant si de nouveaux prototypes voient le jour.