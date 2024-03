iPhone : iOS 18 pourrait vous donner encore plus de contrôle sur le look de votre écran d’accueil

Dans sa dernière newsletter, le journaliste Mark Gurman affirme qu’iOS 18 va rendre l’écran d’accueil des iPhone encore plus personnalisable. Malheureusement, ce dernier ne donne pas plus de détails. On peut toutefois s’appuyer sur les dernières avancées en la matière pour imaginer ce que cela va donner.

Les jours passent et nous rapprochent un peu plus du lancement d’iOS 18. Pour les utilisateurs Apple, l’attente peut être particulièrement longue, surtout au vu du discours qui entoure la mise à jour. En effet, certains n’hésitent pas, dont le journaliste bien informé Mark Gurman, à qualifier celle-ci de mise à jour la plus importante depuis le début de l’iPhone. Rien que ça. Notamment, on s’attend à ce qu’iOS 18 marque la première entrée d’Apple dans l’IA générative.

Mais ça ne s’arrête pas là. En effet, il se pourrait également, toujours selon Mark Gurman, que la prochaine mise à jour pourrait donner plus de contrôle à l’utilisateur sur l’interface de leur iPhone. Historiquement, cela n’a jamais été le point fort d’Apple, ce que les utilisateurs Android n’ont jamais manqué de le souligner. Cette fois, Mark Gurman affirme que l’écran d’accueil « sera encore plus personnalisable ».

iOS 18 va redonner le contrôle aux utilisateurs sur son interface

Malheureusement, Mark Gurman ne donne pas plus de précisions sur ce point. Mais il est intéressant de noter l’évolution d’Apple sur ce point. À partir d’iOS 14, autre mise à jour à majeure du système d’exploitation, les utilisateurs ont enfin découvert les widgets sur l’écran d’accueil que l’on trouvait sur Android depuis plusieurs années. Puis, avec iOS 16, ces widgets se sont invités sur l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Bref, il y a fort à parier que les nouvelles options de personnalisation d’iOS 18 continuent dans cette lignée. Pour l’heure, il faudra se contenter de suppositions. Nous savons déjà, par ailleurs, qu’Apple prévoirait de modifier complètement l’interface d’iOS en s’inspirant de VisionOS, le système d’exploitation du Vision Pro. En revanche, il faudra attendre la prochaine WWDC, au moins de juin, pour apprendre plus à ce sujet. La beta, quant à elle, devrait arriver en juillet.