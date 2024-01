Apple dépasse Samsung en devenant leader du marché des smartphones pour la première fois depuis 13 ans

2023 fut une année historique pour Apple, grâce aux ventes record de ses iPhone qui lui ont permis de détrôner Samsung à la tête du marché. Une performance record pour la firme de Cupertino, alors que son concurrent siège à la première place depuis pas moins de 13 ans. De quoi prévoir une nouvelle croissance du marché pour 2024 ?

Chaque année, nous assistons à une guerre sans merci entre Samsung et Apple pour siéger à la première place des plus gros vendeurs de smartphones. Et chaque année se conclut de la même manière : Apple trône en tête des ventes sur son dernier trimestre, grâce à la sortie récente de son dernier iPhone, mais c’est toujours Samsung qui remporte la mise sur l’ensemble de l’année. Chaque année, sauf en 2023. Cette année, c’est bel et bien Apple qui occupe la première place.

L’année dernière, la firme de Cupertino a écoulé 234,6 millions de smartphones (20,1 % de parts de marché), selon les derniers chiffres de IDC. De son côté, Samsung se contente de 226,6 millions de livraisons (19,4 % de parts de marché). C’est donc en partie grâce à sa légère croissance de 3,7 % par rapport à 2022 qu’Apple siège en tête des ventes pour 2023, mais surtout grâce à la lourde chute de son rival, qui voit ses ventes dégringoler de 13,6 % d’une année à l’autre.

Samsung perd sa place historique de leader sur le marché des smartphones

Si l’affrontement entre les deux constructeurs ne date pas d’hier, cette percée d’Apple n’en est pas moins historique. En effet, depuis 2011, Samsung maintient sa place de leader sur l’ensemble de l’année, malgré la compétition féroce avec Apple au dernier trimestre. Il faut remonter en 2010 pour voir un autre constructeur, à savoir Nokia, se hisser en tête des ventes. C’est donc à 13 ans de règne incontesté qu’Apple vient de mettre fin.

Qu’en est-il de l’état du marché dans sa globalité ? Si l’on ne peut visiblement pas en dire de même pour Samsung, les ventes semblent doucement revenir à la hausse. Le dernier trimestre 2023 a en effet observé une augmentation de 8,5 M des ventes par rapport à l’année précédente, ce qui permet d’être optimiste pour 2024.