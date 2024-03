Apple prévoit de corriger le plus gros défaut de l’écran des iPhone dès 2025

Apple serait sur le point de porter la technologie d'affichage de l'iPhone à de nouveaux sommets, puisqu’un changement majeur est désormais attendu sur les futurs iPhone 17 qui sortiront en 2025.

Selon le compte Weibo Instant Digital, connu pour ses fuites sur Apple, le géant de la technologie aurait investi des milliards dans une technologie de revêtement avancée qui promet de rendre l'écran de l'iPhone 17 plus résistant aux rayures et nettement moins réfléchissant.

Cette nouvelle technologie, qui implique une couche antireflet “super dure”, serait une amélioration significative par rapport à l'actuel Ceramic Shield utilisé dans la série iPhone 15. Alors que le Ceramic Shield a marqué un bond en avant en matière de durabilité lorsqu'il a fait ses débuts avec l'iPhone 12, ce dernier a encore quelques défauts, dont notamment sa réflexion importante de la lumière.

L’écran de l’iPhone 17 serait moins réfléchissant

D’après Instant Digital, la technologie d'affichage sur laquelle travaille Apple rappellerait le verre Gorilla Glass Armor de Corning, qui a récemment été utilisé dans le Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce verre réduit les reflets jusqu'à 75 % et offre une meilleure protection contre les dommages, que ce soit les rayures ou encore les chutes. Compte tenu du partenariat existant entre Apple et Corning, on s’attendait de toute façon à ce qu’un des futurs iPhone bénéficie d'avancées similaires.

La rumeur suggère que les partenaires de la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Chine ont récemment reçu l'équipement nécessaire pour commencer la production. Toutefois, le calendrier indique que ce nouvel écran n'équipera pas l'iPhone 16, dont la sortie est prévue cette année. Au lieu de cela, Apple vise un lancement en 2025 avec la série iPhone 17.

Alors que l’iPhone 16 devrait présenter diverses modifications de design, dont notamment des écrans plus grands pour les modèles Pro, c'est l'iPhone 17 qui devrait lui voler la vedette si ces améliorations viennent à se concrétiser. En effet, l’écran anti-reflet du Galaxy S24 Ultra est l’une des meilleures nouveautés du smartphone, et après l’avoir essayé, on vous avoue que revenir sur un smartphone traditionnel et leurs écrans réfléchissants n’offre plus la même expérience. Apple devrait donc toujours avoir un certain retard sur Samsung dans ce domaine, qui lui, pourrait bien équiper tous ses Galaxy S25 du verre Gorilla Armor.