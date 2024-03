Apple et Google pourraient signer un deal historique pour amener Gemini sur iPhone

Apple est désormais en retard sur la course à l’intelligence artificielle et la firme le sait parfaitement. Selon plusieurs sources de Bloomberg, celle-ci serait en train de négocier un partenariat historique avec Google, dans le but d’amener Gemini sur iPhone. De cette manière, le constructeur pourrait enfin proposer les fonctionnalités IA du moment avec iOS 18.

L’arrivée de ChatGPT n’a pas uniquement bouleversé nos habitudes sur le web. Elle a également plongé le marché des smartphones dans une course effrénée à l’intégration de nouvelles fonctionnalités IA. Samsung a désormais un train d’avance avec son Galaxy S24, qui est le smartphone proposant à ce jour les fonctionnalités les plus poussées. Désormais, c’est toute l’industrie qui cherche à rattraper son retard.

À commencer par Apple. Avant la sortie de l’iPhone 15, on s’attendait à ce que celui-ci ouvre grand les bras à l’intelligence artificielle. Il n’en fut rien, plaçant ainsi la firme de Cupertino à la traîne par rapport à la concurrence. Aussi, si l’on sait que celle-ci prépare également son propre modèle de langage baptisé Ajax, elle espère qu’iOS 18 signera enfin la révolution promise par Tim Cook à ses actionnaires. Et pour cela, elle pourrait bien avoir besoin de son rival de toujours.

Apple veut que Gemini arrive sur ses iPhone

En effet, Apple pourra compter sur Ajax pour prendre en charge certaines fonctionnalités en local, qui se reposeront sur le hardware des iPhone. Mais d’autres fonctionnalités seront trop gourmandes pour les iPhone et devront passer par le cloud, comme la génération de textes et d’images. Aussi, afin de ne pas perdre de temps et faire de faire en sorte que tout soit près pour le lancement d’iOS 18, Apple serait en train de négocier avec Google une possible intégration de Gemini sur ses smartphones.

Sur le même sujet — Gemini : l’IA refuse de répondre aux questions sur ce sujet d’actualité

La nouvelle nous vient de Bloomberg, qui affirme que ce partenariat pourrait prendre effet dès cette année. Le média indique que l’ampleur du contrat serait similaire à celui qui permet à Google de rester le moteur de recherche par défaut sur Safari, soit l’équivalent de plusieurs milliards de dollars par an. Pour l’heure toutefois, rien n’est encore définitif. Apple se serait d’ailleurs également rapproché d’OpenAI pour ce même projet. Mais, si partenariat il y a, ce sera certainement à la WWDC 2024 que celui-ci sera annoncé ;

Source : Bloomberg