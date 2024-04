iOS 18 : changements pour les applications de base, un écran d’accueil revisité, ce que l’on sait

La prochaine mise à jour logicielle majeure d'Apple pour l'iPhone, iOS 18, s'annonce comme l'une des plus importantes depuis des années, selon les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Outre les capacités d'intelligence artificielle que nous avions déjà détaillées dans d’autres articles, le prochain système d'exploitation iOS 18 apportera des mises à jour substantielles à de nombreuses applications intégrées à l'iPhone et des options de personnalisation de l'écran d'accueil attendues depuis longtemps.

Dans sa dernière lettre d'information “Power On”, M. Gurman révèle qu'iOS 18 comprendra une refonte de plusieurs applications Apple populaires, telles que Photos, Mail, Notes et Fitness. L'application Calculatrice, auparavant exclusive à l'iPhone, devrait également faire son entrée sur l'iPad avec cette version.

L’écran d’accueil de votre iPhone va devenir plus flexible

L'un des changements les plus attendus pourrait concerner l'écran d'accueil de l'iPhone. M. Gurman corrobore des rapports antérieurs suggérant qu'iOS 18 permettra enfin aux utilisateurs de placer librement les icônes des applications sur leur écran d'accueil, sans être contraints par une grille prédéfinie.

Au-delà des mises à jour d'applications individuelles et des améliorations apportées à l'écran d'accueil, Gurman laisse entendre qu'iOS 18 introduira une série de modifications de conception visant à rendre le système d'exploitation global plus “modulaire” et plus facile à personnaliser. Les changements de conception rendront les applications plus “modulaires” et “plus faciles à mettre à jour et à personnaliser”, écrit Gurman, qui suppose qu'Apple pourrait travailler à la standardisation de sa bibliothèque de composants d'interface utilisateur pour un développement multiplateforme plus efficace.

Bien que l'on ne s'attende pas à une refonte visuelle aussi spectaculaire que celle d'iOS 17, ces changements de conception “modulaires” pourraient préparer le terrain pour qu'Apple mette à jour les interfaces des applications et les éléments du système sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et ses autres plateformes à l'avenir. Les révélations sur la portée d'iOS 18 s'alignent sur les rapports précédents qui considèrent cette version comme particulièrement importante, rivalisant avec l'importance de mises à jour telles qu'iOS 7 qui ont inauguré des rafraîchissements complets du langage de conception. Rendez-vous donc le 10 juin prochain à l’occasion de la WWDC 2024 pour découvrir toutes ces nouveautés.