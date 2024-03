iOS 18 : finalement, Apple ne présentera pas son IA maison pour iPhone à la WWDC 2024

Depuis quelques semaines, les bruits de couloir évoquaient l’arrivée d’une toute nouvelle IA générative développée par Apple au sein d’iOS 18. La firme elle-même a laissé entendre que la prochaine WWDC reposerait en grande partie sur l’intelligence artificielle. Mais, semble-t-il, il ne s’agira pas de la sienne…

Le doute n’est plus permis. La prochaine WWDC, qui aura lieu le 10 juin 2024, mettra bien l’accent sur l’intelligence artificielle. Apple, qui n’a pourtant pas l’habitude de révéler en avance la teneur de ses annonces, s’est cette fois laissé aller par l’intermédiaire de Greg Joswiak, qui a déclaré : « It’s going to be Absolutely Incredible » (« ce sera Absolument Incroyable », mettant ainsi l’accent sur les lettres AI, pour intelligence artificielle).

Une nouvelle qui ne surprendra personne qui suit l’actualité d’iOS 18 depuis quelques semaines. En effet, on ne compte plus les rapports qui laissent entendre que la prochaine mise à jour fera la part belle à l’IA générative. En réalité, la véritable question est de savoir si cette IA sera développée ou non par Apple. Pendant un temps, nous avons cru que oui. Mais, à en croire le journaliste Mark Gurman, Apple ne serait finalement pas prêt pour un déploiement sur iOS 18.

iOS 18 aura bien une intelligence artificielle, mais pas celle d’Apple

En effet, il semblerait qu’Apple se repose sur les IA déjà existantes pour proposer de nouvelles fonctionnalités dans iOS 18, du moins dans un premier temps. Là encore, rien d’étonnant : ces derniers temps, nous avons vu la firme de Cupertino se rapprocher de plusieurs autres entreprises, notamment Google avec Gemini, pour apporter l’IA sur ses iPhone.

Si Mark Gurman ne donne pas la raison derrière cette stratégie, il y a fort à parier qu’Apple ne soit tout simplement pas prêt à révéler son IA générative aux yeux du monde. Mais, l’industrie du smartphone s’étant déjà emparée de cette technologie, il est désormais urgent de trouver une solution temporaire afin de ne pas prendre trop de retard sur la concurrence.

Quoiqu’il en soit, Apple n’a de cesse de vanter les mérites d’iOS 18, n’hésitant pas à qualifier celle-ci de mise à jour la plus importante de tous les temps pour son système d’exploitation. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour connaître les nouveautés que nous a concoctées la firme de Cupertino.