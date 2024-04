iPhone 16 : sa finition titane ne serait pas celle de l’iPhone 15, voici à quoi elle pourrait ressembler

D'après une source, l'iPhone 16 ne possèdera pas la même finition titane que celle de l'iPhone 15. La différence serait visible à l’œil nu et il est possible d'en avoir un aperçu.

Si le design des iPhone 15 ne tranchait pas radicalement avec celui de ses prédécesseurs, il y a un point sur lequel les modèles Pro et Pro Max marquaient une nette différence. Ce sont les premiers à adopter le titane pour constituer le cadre du mobile, ici avec une finition brossée. Un choix qui n'est pas qu'esthétique. Cela permet globalement d'obtenir un smartphone plus léger, tandis que le brossage rend la matière plus résistante aux empreintes de doigts et aux rayures.

Alors que les nouvelles concernant l'iPhone 16 arrivent de plus en plus régulièrement, comme celles sur son bouton capture plus polyvalent ou ses bordures encore plus fines, la question est de savoir si Apple va conserver le titane brossé pour les modèles les plus haut de gamme de la nouvelle série. Il est trop tôt pour l'affirmer avec certitude, mais selon une source proche, la firme de Cupertino se préparait à proposer quelque chose de nouveau.

Le cadre en titane de l'iPhone 16 ne serait pas celui de l'iPhone 15

Le leaker Yeux1122 tient l'information “d'une entreprise liée” au travail sur l'iPhone 16 : “contrairement au modèle 15 Pro, le modèle iPhone 16 Pro utiliserait une méthode qui améliore le traitement du titane et le traitement des couleurs.​ En conséquence, il est possible que le matériau soit remplacé par un matériau plus brillant, même s'il n'y aura pas de rayures ou de rayures externes par rapport à l'acier inoxydable existant“.

Si la source dit vraie, il est assez facile de se faire une idée de la finition titane de l'iPhone 16. Sur la photo ci-dessus, vous pouvez voir la différence entre le titane brossé de l'iPhone 15 Pro Max (en haut) et l'acier inoxydable poli de l'iPhone 14 Pro Max. Pour ce qui est du titane poli de l'iPhone 16, imaginez celui du 15, mais sans les rayures caractéristiques de l'effet brossé. Le résultat sera en effet plus brillant, comme sur l'iPhone 14, ce qui ne plaira probablement pas à tout le monde.