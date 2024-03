iPhone 16 : les bordures seront encore plus fines grâce à cette nouvelle technologie

D’après un rapport de Sisa Journal, l’iPhone 16 réaliserait l’exploit de présenter des bordures encore plus fines que son prédécesseur. Cela serait rendu possible grâce à la technologie BRS, qui permet de ranger les câbles à l’intérieur du smartphone de manière plus compacte. On s’attend également à un écran plus grand sur les modèles Pro.

Outre toutes les avancées techniques qu’il a proposées, l’iPhone 15 Pro Max peut également se targuer de présenter les bordures les plus fines du monde. Un joli exploit de la part d’Apple, rendu possible grâce à la technologie LIPO qui lui a permis d’obtenir des bordures de 1,5 mm, contre 2,2 mm sur l’iPhone 14. Mais le constructeur peut encore mieux faire et il semblerait qu’il a trouvé comment. En effet, un récent rapport de Sisa Journal annonce que l’iPhone arborera des bordures encore plus fines que son prédécesseur sur le bas de l’écran.

On ne sait pas encore combien celles-ci mesureront, mais on sait comme Apple s’y prendra. Pour arriver à ses fins, la firme de Cupertino userait de la technologie BRS, pour Border Reduction Structure. Cette technologie permet notamment d’enrouler les câbles de cette partie du smartphone de manière encore plus compacte. Selon Sisa Journal, Apple n’en est d’ailleurs pas à son premier essai. Mais des problèmes de surchauffe l’ont empêché de l’utiliser sur l’iPhone 15.

Voici comment Apple va encore réduire les bordures de l’iPhone 16

Or, si vous suivez les fuites (de plus en plus nombreuses) sur l’iPhone 16, vous savez sans doute que celui-ci va s’inspirer des smartphones Android pour, justement, réduire la surchauffe de son appareil. En d’autres termes, Apple va enfin adopter le graphène, un matériau avec une excellente conductivité thermique. Cette innovation va enfin permettre au constructeur d’adopter la technologie BRS et donc, de réduire les bordures sur le bas de l’écran.

Celle-ci devrait s’appliquer sur les 4 modèles d’iPhone 16. Du reste, nous savons déjà que les modèles Pro auront droit à un écran plus grand – 6,27 pouces pour le modèle Pro et 6,86 pouces pour le modèle Pro Max. Les modèles standard, quant à eux, garderont la même taille d’écran que les iPhone 15. Du reste, les futurs smartphones ne devraient pas apporter de grands changements, si ce n’est pour le nouveau bouton de capture, ou l’arrivée de l’IA générative.

