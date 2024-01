iPhone 16 : le nouveau bouton de capture fera bien plus que de prendre de simples photos

Les iPhone 16 devraient être dotés d’un nouveau bouton rendant la prise de photos et de vidéos plus facile et plus intuitive, mais ce dernier offrirait également quelques fonctionnalités qui devraient changer votre façon d’utiliser les caméras des smartphones.

Selon un rapport de The Information, le nouveau bouton de capture des iPhone 16 ne servira pas seulement à prendre des photos. Selon leurs informations, ce dernier permettrait également de zoomer et de faire la mise au point en glissant et en appuyant dessus.

Le rapport, qui cite une source industrielle anonyme, affirme qu'Apple prévoit d'ajouter un bouton de capture à l'ensemble de la gamme iPhone 16, dont le lancement est prévu à la fin de l’année 2024. Le bouton de capture serait un bouton mécanique qui bougerait lorsqu'on le presse, comme les autres boutons de l'iPhone.

Le bouton de capture ne servira pas qu’à prendre des photos

Le rapport indique également que le bouton de capture sera doté d'une surface tactile qui réagirait à différents gestes. Les utilisateurs pourront effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, et faire la mise au point sur les images en appuyant légèrement sur le bouton. Pour prendre une photo ou lancer une vidéo, les utilisateurs devront appuyer plus fermement sur le bouton.

Le rapport indique également qu'aucune autre modification majeure du design n'est prévue pour l'iPhone 16, à l'exception de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max, qui pourraient être légèrement plus grands que les modèles actuels. Pour rappel, l’iPhone 16 Pro devrait bénéficier d’un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max aurait droit à une dalle de 6,9 pouces.

Le rapport révèle également qu'Apple avait initialement l'intention de passer à des boutons capacitifs sur l'iPhone 15, c'est-à-dire des boutons qui ne bougent pas, mais qui utilisent des signaux électriques pour détecter le toucher. Cependant, comme l’avaient aussi annoncé d’autres rapports, Apple a abandonné cette idée en raison de problèmes de qualité et d'insatisfaction concernant le retour haptique. Il reste maintenant à savoir comment sera accueilli ce nouveau bouton de capture, qui viendra compléter le bouton d’action.