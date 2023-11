iPhone 16 : le modèle Pro Max disposera d’un écran encore plus grand, d’après cette rumeur

Le leaker Revegnus a dévoilé les probables caractéristiques techniques des écrans qui orneront les iPhone 16 en 2024.

À peine les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max sont-ils sortis que les premières rumeurs concernant leurs successeurs commencent à poindre sur la toile. L’incontournable Revegnus nous livre des détails sur l’affichage des futurs smartphones de la marque à la pomme. D’après Revegnus, « Oui… l’iPhone 16/16 Plus a été confirmé comme étant doté d’un écran LTPS 60 Hz ». Pas d’évolution à prévoir au niveau de l’affichage des benjamins de la famille iPhone en 2024 donc.

Les dimensions des écrans des iPhone 16 et 16 Plus ne devraient pas changer, à 6,12 et 6,7 pouces chacun, et grosse déception, toujours pas de LPTO pour eux. La firme de Cupertino continuera de s’appuyer sur le LTPS, plus gourmand en énergie et dont la fréquence de rafraîchissement ne s’adapte pas automatiquement au contenu affiché à l’écran. Pas d’amélioration à attendre du point de vue de la fréquence d’affichage, qui restera fixée à 60 Hz, à l’heure où toujours plus de smartphones Android passent au 90 Hz. Maigre consolation, Apple continuera de proposer la fonctionnalité Dynamic Island, dont profitent tous les iPhone 15 cette année, sur absolument tous les modèles de la gamme.

Les iPhone 16 et 16 Plus ne bénéficieront malheureusement pas d’améliorations notables

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max en revanche devraient bénéficier des meilleures améliorations. La plus visible sera probablement l’énième augmentation de la diagonale du modèle Pro Max, qui passera de 6,7 à 6,86 pouces, bien qu’on ne sache pas encore si Apple accomplira ce tour de passe-passe en amincissant encore les bordures ou en augmentant vraiment la taille de la dalle de son appareil.

Yes… The iPhone 16/16 Plus has been reconfirmed to have an LTPS 60Hz display… iPhone 16: 6.12-inch LTPS 60Hz

iPhone 16 Plus: 6.69-inch LTPS 60Hz

(Dynamic Island)

Partial improvements in display components. iPhone 16 Pro: 6.27-inch LTPO

iPhone 16 Pro Max (Ultra): 6.86-inch… pic.twitter.com/BTJCxSiTXO — Revegnus (@Tech_Reve) November 19, 2023

En termes de technologie, Apple reconduira probablement le « Super Retina XDR », qui permet de jouir d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz. De manière générale, d’après Revegnus, la « qualité des composants de l’affichage des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max » devrait augmenter. Autant d’informations qu’il convient bien évidemment de prendre au conditionnel, tant les spécifications des iPhone 16 sont susceptibles de changer du tout au tout d’ici l’automne 2024.