AnTuTu : top 10 des smartphones les plus puissants d’août 2020, le Xiaomi Mi 10 Ultra prend la tête

AnTuTu vient de publier son habituel classement des smartphones les plus puissants du mois. Ce mois d’août 2020 est marqué par quelques bouleversement dans le peloton de tête. Ainsi, le Oppo Find X2 Pro cède sa première place au profit du Xiaomi Mi 10 Ultra, talonné par le Vivo Iqoo 5 et le Asus ROG Phone 3.

Comme chaque mois, le site AnTuTu dévoile son classement sur les smartphones les plus puissants du moment. Alors que le Oppo Find X2 Pro restait en pôle position depuis 6 mois, le smartphone du constructeur chinois vient de céder sa place sur le podium au profit du Xiaomi Mi 10 Ultra dans sa version 16Go de RAM et 512 Go.

La domination du Snapdragon 865

Le Oppo Find X2 Pro dégringole sévèrement dans le classement, puisqu’il occupe désormais la sixième place. En seconde position, on retrouve le Vivo Iqoo 5. Ce smartphone, qui n’a pour l’instant jamais quitté le marché chinois, est équipé d’un Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM selon version, d’une batterie de 4500 mAh et d’une dalle AMOLED 6,56 » 2376 x 1080 pixels.

La médaille de bronze est attribué au ROG Phone 3 d’Asus, dans sa version Snapdragon 865+ accompagnée de 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Il faut d’ailleurs noter que c’est le seul appareil du classement à être équipé du dernier SoC de Qualcomm. Tous les autres embarquent un Snapdragon 865. On retrouve ensuite dans l’ordre le BlackShark 3S, le Vivo X50 Pro+, le Oppo Find X2 Pro, le Xiaomi Mi 10 Pro, le Iqoo Neo 3, et enfin le Redmi K30 Pro. On note que l’écart de point entre le leader du classement et le dernier est de 50 000 points environ.

Redmi occupe le terrain des milieux de gamme

Il y a également du changement dans le classement des milieux de gamme. En effet, le Oppo Reno 3 5G perd le leadership, au profit des Redmi 10X 5G et du Remi 10X Pro 5G. En revanche, il y a très peu de bouleversements à signaler dans le classement par rapport au mois de juillet. On retrouve toujours une prédominance d’appareils équipés de Kirin 985 et 820 comme les Huawei Nova 7 et Nova 7 Pro, en quatrième et cinquième position.

Les smartphones sous Snapdragon commencent néanmoins à faire leur entrée dans le classement, avec le Redmi K30 5G (Snapdragon 768G) et le Oppo Reno4 5G (Snapdragon 765G). Que pensez-vous des classements de ce mois-ci ? Utilisez-vous un des smartphones de la sélection d’AnTuTu au quotidien ? On attend votre avis et votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

Source : GizChina