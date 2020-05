Redmi 10X et 10X Pro : Xiaomi lance deux smartphones 5G avec capteur photo 48 Mpx dès 200 €

Xiaomi vient de présenter les Redmi 10X et 10X Pro en Chine. Il s’agit des premiers smartphones du constructeur à embarquer MIUI 12 et le nouveau SoC Dimensity 820 de MediaTek. Cette puce peu coûteuse offre des performances plus que confortables et apporte la 5G aux smartphones milieu de gamme pour un prix encore plus accessible.

Très attendus du côté de Xiaomi, les Redmi 10X et 10X Pro viennent d’être officialisés en Chine avec leur fiche technique au complet. Comme on s’y attendait, ils seront animés par le nouveau SoC Dimensisty 820, un processeur bas coût gravé en 7 nm et équipé d’un modem 5G. Il s’agit d’une puce huit cœurs qui se décompose en quatre cœurs ARM Cortex-A76 cadencés à 2,6 Ghz d’une part et quatre autres cœurs ARM Cortex-A55 avec des fréquences allant juqu’à 2 Ghz.

Redmi 10X et 10X Pro 5G : les fiches techniques

Les deux smartphones partagent les mêmes caractéristiques, à quelques exceptions près. Commençons par ce qu’ils ont de commun : les Redmi 10X et 10X Pro embarquent un écran AMOLED Full HD+ de 6,57 pouces au ratio 20:9 compatible HDR 10+. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz bien que le SoC Dimensity 820 permet théoriquement d’atteindre les 120 Hz. On retrouve un capteur d'empreintes digitales sous l’écran. Le SoC est épaulé par une puce graphique Mali-G57. Les deux smartphones sont équipés d’une batterie confortable de 4520 mAh.

Le Redmi 10X Pro est compatible avec une recharge rapide de 33W contre 22,5W pour le Redmi 10X standard. Voilà déjà le premier point qui les distingue. Les deux appareils proposent également une configuration différente pour la partie photo. La version Pro embarque quatre capteurs : un module principal de 48 MP, un objectif grand-angle de 8 MP, un téléobjectif 8MP avec stabilisation optique et zoom 30x, et enfin un objectif macro 5MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 20 MP.

Le Redmi 10X quant à lui intègre trois capteurs photo. Il propose le même module principal de 48 MP qui est cette fois-ci épaulé par un objectif grand angle 8MP et un capteur macro de 2MP. La caméra frontale est d’une définition de 16 MP. Niveau connectivité, les deux modèles sont compatibles 5G, 4G, 3G et 2G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1. La version Pro dispose en plus d’une puce NFC.

Enfin, pour la partie connectique, vous bénéficiez dans les deux cas d’un port USB-C et d’une prise Jack 3,5 mm. Les Redmi 10X et 10X Pro seront lancés sous MIUI 12 avec Android 10.

Redmi 10X et 10X Pro : prix et disponibilité

Pour l’heure, les deux smartphones seront lancés dans un premier temps en Chine. Voici les prix selon chaque version en attendant la date de disponibilité européenne et les tarifs qui vont avec.

Redmi 10X :

6 Go + 64 Go: 1599 yuans (~ 205 €)

6 Go + 128 Go : 1799 yuans (~ 230 €)

8 Go + 128 Go : 2 099 yuans (~ 270 €)

8 Go + 256 Go : 2 399 yuans (~ 308 €)

Redmi 10X Pro :

8 Go + 128 Go : 2 399 yuans (~ 308 €)

8 Go + 256 Go : 2 599 yuans (~ 332 €)

Le Redmi 10X sera disponible dès le premier juin en coloris bleu, violet et or. La version Pro quant à elle sera lancée à partir du 5 juin.