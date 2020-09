Vivo dévoile un capteur révolutionnaire pour améliorer les clichés en mode nuit

Vivo a présenté sa nouvelle technologie de capteurs photos lors d’une conférence en Chine. Elle devrait permettre d’améliorer sensiblement les clichés pris de nuit. Une petite révolution qui devrait arriver dans les prochains smartphones de la marque.

Prendre un cliché de nuit est toujours compliqué. Si certains constructeurs ont bien travaillé sur le sujet, comme Samsung ou Sony, Vivo pourrait bien frapper un grand coup avec sa nouvelle technologie présentée en grande pompe lors d’une conférence en Chine.

Pas de téléphone présenté ici, mais juste un capteur qui équipera les fleurons de la marque dès 2021. Vivo n’a pas créé un nouvel APN de toutes pièces, mais a en réalité amélioré un capteur RGBW (Red, green, blue, white), utilisé notamment par Huawei, afin qu’il soit plus sensible à la lumière.

Selon Vivo, ce capteur est 200% plus sensible à la lumière qu’un capteur RYYB (red, yellow, yelllow, blue) utilisé par le Huawei P40, ce qui conduit à des clichés beaucoup plus clairs de nuit. En effet, cette particularité lui permet de prendre des détails non visibles pour un autre APN.

Pas avant 2021

Une nette amélioration par rapport à ce qui se fait aujourd’hui. A de très rares exceptions près, le mode nuit est le talon d’Achille des smartphones haut de gamme qui misent sur leur partie photo. Vivo a ainsi un coup à jouer si ses promesses sont tenues.

Vivo indique travailler sur ce projet depuis maintenant un an. Ce capteur RGBW n’est pas nouveau, puisque Huawei l’a par exemple utilisé sur son P8 en 2015. Ce capteur n’avait pas convaincu, notamment à cause des couleurs trop saturées et des blancs trop lumineux. Néanmoins, Vivo assure avoir revu la technologie en s’appuyant sur ce qui existe déjà pour proposer quelque chose d’encore inédit.

Pour le moment, pas de projet concret pour ce capteur qui ressemble plus à une promesse qu’autre chose, mais le constructeur chinois assure que les premiers smartphones équipés de ce nouveau module arriveront dans la deuxième moitié de l’année 2021. Nul doute que Vivo va axer sa communication sur le sujet lors de leur sortie.

Et vous, une notable amélioration de la qualité d’un capteur en basse lumière pourrait-il être un argument de vente pour vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Android Authority