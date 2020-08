Xiaomi Mi 10 Pro+ : il débarque bientôt en France avec un nouveau nom, Mi 10 Ultra

Le co-fondateur de Xiaomi Lei Jun a révélé sur Weibo que le Mi 10 Pro+ serait bien commercialisé à l’international et qu’il devrait être connu en France sous un nouveau nom, Mi 10 Ultra. La firme devrait, en plus du Mi 10 Pro+/Ultra, dévoiler une édition spéciale du Redmi K30 baptisée « Extreme Commemorative Edition » la semaine prochaine.

Le co-fondateur de Xiaomi Lei Jun vient de s’adonner à une courte séance de questions-réponses sur le réseau social chinois Weibo. Et ce que l’on retire de ses commentaires en mandarin (que nous avons dû traduire avec Google Translate faute de savoir lire le chinois), c’est deux infos importantes sur le smartphone dont ou vous parlait régulièrement ces dernières semaines sous le nom Xiaomi Mi 10 Pro+ : le smartphone sera bien lancé à l’international, mais sous un nom différent, Mi 10 Ultra.

Ce smartphone sera l’un des deux smartphones présentés par le constructeur lors d’un événement la semaine prochaine. Pour fêter ses 10 années d’existence, la marque a en effet également choisi de marquer le coup avec une édition spéciale « Extreme Commemorative Edition » de son Redmi K30, qui est connu en Europe comme étant le POCO X2. Cette édition spéciale ne sera pas aussi limitée que son nom le suggère. Lei Jun précise en effet : « ne vous en faites pas nous en avons produit assez » à un internaute inquiet de ne pas pouvoir mettre la main dessus.

On ne sait néanmoins pas si cette édition sera disponible par chez nous. Lei Jun répond également à un internaute qui demande si il n’y aura que des Ultra et Supreme cet année. « On veut un smartphone pour le commun des mortels », lance-t-il. Lei Jun rappelle alors que deux autres smartphones de la gamme sont dès maintenant disponibles. Le Mi 10 classique sert de modèle intermédiaire. Lei Jun parle également d’un Mi 10 Youth Edition – bien que l’on se demande s’il ne s’agit pas d’une erreur de traduction.

Un Mi 10 Lite est en effet déjà disponible dans le commerce. « Les deux produits sont très bons tout en restant abordables », souligne Lei Jun. Attendez-vous avec impatience la sortie du Mi 10 Ultra en France ? Partagez votre retour dans les commentaires !

Source : Weibo