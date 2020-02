AnTuTu : top 10 des smartphones Android les plus puissants de janvier 2020

Antutu vient de dévoiler son top 10 des smartphones Android les plus puissants du mois de janvier 2020. Du côté des téléphones haut de gamme, c’est le Vivo IQOO Neo 855 qui conserve la tête du classement. Côté milieu de gamme, l’Oppo Reno 3 Pro 5G est parvenu à se hisser en tête de liste.

Ce 4 février 2020, AnTuTu a mis en ligne le classement des smartphones Android les plus puissants du marché chinois. Ce mois-ci, les deux sélections mises en ligne par le site de benchmarking sont très similaires aux classements du mois de décembre 2019.

Le top 10 des smartphones Android premium les plus puissants en janvier 2020

Le classement du haut de gamme est une nouvelle fois dominé par les derniers flagships de Vivo. Le fabricant chinois occupe les trois premières places. Viennent ensuite les OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T, les derniers nés de OnePlus. Ce mois-ci, le modèle Pro est passé juste devant la version standard.

On notera l’entrée dans le classement de deux smartphones alimentés par le Kirin 990 et compatibles 5G : le Honor View 30 Pro et le Huawei Mate 30 Pro. Enfin, le Reno Ace d’Oppo se place en neuvième position grâce à son Qualcomm Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de RAM.

Le classement des smartphones Android milieu de gamme les plus puissants en janvier 2020

Sur le segment du milieu de gamme, le Oppo Reno 3 5G est finalement parvenu à détrôner le Vivo X30 Pro 5G grâce à son SoC Dimensity 1000L de Mediatek couplé à 8 Go de RAM. En troisième place, on trouve le Xiaomi Redmi K30 5G, la variante chinoise du Poco X2.

On remarquera aussi l’entrée en scène du Nova 6 SE de Huawei, un smartphone qui sera rebaptisé Huawei P40 Lite en Europe. Le Reno 2 d’Oppo ferme la marche. N’hésitez pas à donner votre avis sur ces classements AnTuTu dans les commentaires ci-dessous.

Source : AnTuTu