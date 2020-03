Redmi K30 Pro : Snapdragon 865, zoom 30x, modem 5G… voilà un bel adversaire pour le Mi 10

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui le Redmi K30 Pro, ainsi qu’une version améliorée appelée K30 Pro Zoom Edition. Les deux modèles, équipés de Snapdragon 865 et de modem 5G, profitent d’une fiche technique identique, sauf sur l’un des quatre capteurs photo principaux, le Zoom Edition profitant d’un zoom hybride 30x. Ce sont deux modèles ambitions qui feront certainement de l’ombre au Mi 10 et au Mi 10 Pro.

En 2019, Redmi a frappé fort. La marque alternative de Xiaomi a présenté le K20 et le K20 Pro, deux smartphones premium, dont l’un était équipé d’un Snapdragon 855. Le K20 Pro, que nous connaissons en France sous le nom de Mi 9T Pro, est devenu lors de son lancement le moins cher des smartphones équipés d’un Snapdragon 855. Nous attendions de pied ferme le successeur du K20 Pro, appelé par les fuites et les teasers Redmi K30 Pro. D’autant que le K30, successeur du Mi 9T, nous avait déjà bien impressionné.

C’est aujourd’hui que la marque alternative a décidé de dévoiler plusieurs produits, dont le Redmi K30 Pro. Les deux autres produits sont une télévision de 98 pouces et une enceinte connectée qui ressemble au Facebook Portal ou au Amazon Echo Show. Mais ce qui nous intéresse, c’est évidemment le K30 Pro. Ou plutôt « les » K30 Pro, puisqu’ils sont deux. Une version classique d’une part et une version « Zoom Edition » d’autre part. Outre le prix et les paliers de stockage, une seule différence technique sépare les deux modèles. Elle se situe bien évidemment au niveau du bloc photo. Nous y reviendrons.

Ecran 6,67 pouces avec lecteur d'empreinte intégré

Commençons avec le reste de la fiche technique. Le K30 (et le K30 Zoom Edition) profite d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces, compatible DCI-P3, HDR10+. Le taux de rafraichissement de l’affichage est de 60 Hz. Le taux de la couche tactile est de 180 Hz, ce qui plaira aux joueurs sur mobile. En dessous de l’affichage se trouve un lecteur optique d’empreinte digitale. L’écran est protégé par du verre Gorilla 5 de Corning, matériau que vous retrouvez aussi à l’arrière. Le mobile est certifié IP53. Il supporte d’être mouillé, mais pas d’être plongé dans l’eau. Sur la tranche supérieure se cache un tiroir mécanique hébergeant le capteur selfie, un modèle 20 mégapixels.

À l’intérieur se trouve un Snapdragon 865 de Qualcomm cadencé à 2,84 GHz. Si le chipset haut de gamme est victime d’un coup de chaud, le K30 Pro est équipé d’une chambre à vapeur et de caloducs en graphène pour dissiper la chaleur. Le modem intégré est compatible 5G en modem Stand Alone ou Non Stand Alone. Il n’est pas précisé si les fréquences millimétriques sont prises en charge. La RAM est au format LPDDR5 et le stockage au format UFS 3.1. La batterie offre une capacité de 4700 mAh. Elle est compatible charge rapide 33 watts (un chargeur offrant cette puissance est livré dans la boîte). Android 10 sert de base à MIUI 11.

Quadruple capteur photo avec zoom hybride 30x

Revenons donc à la photo. Les deux modèles sont équipés de quatre capteurs à l’arrière. Trois d’entre eux sont communs aux deux modèles. D’abord le capteur principal, un IMX686 de Sony de 64 mégapixels. Celui du Zoom Edition est équipé d’un stabilisateur optique. Ensuite un capteur 13 mégapixels avec objectif grand-angle (123°). Enfin un capteur 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs. La différence entre les deux modèles est le quatrième capteur. Celui du K30 Pro est un modèle 5 mégapixels pour la photo de proximité (macro). Celui du K30 Pro Zoom Edition est un modèle 8 mégapixels placé derrière un téléobjectif avec zoom hybride 30x et stabilisateur optique.

Le K30 Pro et le K30 Pro Zoom Edition se déclinent en trois configurations : 6+128 Go (exclusif au K30 Pro), 8+128 Go et 8+256 Go. Ils arriveront en Chine en fin de mois pour un prix qui s’échelonne de 2999 yuans (393 euros) pour le K30 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 3999 yuans (525 euros) pour le K30 Pro Zoom Edition avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Reste à savoir s’ils arriveront en Europe. Mais quelque-chose nous dit que oui…