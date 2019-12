Xiaomi Redmi K30 5G : deux nouvelles versions découvertes avec 10 et 12 Go de RAM

Redmi, la marque alternative de Xiaomi, pourrait encore présenter deux nouvelles versions de son Redmi K30 5G, successeur du Mi 9T. Elles seraient dotées de 10 Go, un volume très peu usité, et 12 Go de RAM. Ces deux versions porteraient à quatre le nombre de paliers de mémoire vive différents. Pour le reste, la fiche technique ne diffère pas d’un iota.

Il y a trois semaines, Redmi, la filiale et marque alternative de Xiaomi, a présenté son second porte-étendard, le Redmi K30. Décliné en version 4G et 5G, le smartphone repose sur une plate-forme milieu de gamme premium basée sur le Snapdragon 730G pour la version 4G et sur le Snapdragon 765G pour la version 5G. Lors de son lancement, les deux versions du Redmi K30 étaient annoncées en quatre configurations dotées de 6 ou 8 Go de RAM et de 64 à 256 Go de stockage.

Mais cela ne suffira clairement pas à assouvir les ambitions de la marque. Deux autres paliers de mémoire vive sont attendus pour la version 5G du K30 (laquelle sera commercialisée à partir du 7 janvier en Chine). Le premier avec 10 Go de RAM (en bleu dans le visuel ci-dessus) et le second avec 12 Go de RAM (en blanc dans le visuel ci-dessus). L’information a été dévoilée par l’organisme chinois Tenaa lors de leur certification, passage obligé pour pouvoir fonctionner sur les réseaux télécoms de l’Empire du milieu.

La présence de 10 Go de RAM est intéressante en soi. En effet, il est rare que les constructeurs choisissent ce volume qui n’est pas optimisé. Pour l’atteindre, il faut utiliser deux barrettes de RAM : une première de 8 Go et une seconde 2 Go. Dans le cas d’une configuration avec 12 Go de RAM, les deux barrettes offrent 8 Go et 4 Go, respectivement. Ce dernier choix est plus logique, car il optimise davantage l’usage du second port de la RAM. Mais il coûte aussi plus cher. Et Redmi est justement une marque pour qui le prix est un argument très important.

Numéro de série différent mais configuration identique

Il est aussi intéressant de noter que les deux nouveaux paliers de stockage ont été certifiés sous deux numéros de série différents. Le premier est M2001G7AC et le second est M2001G7AE. Au départ, nous pensions qu’il s’agissait de deux smartphones différents. Cependant, les fiches techniques sont identiques. En outre, leurs deux modems sont compatibles 5G : il s’agit donc bien du Redmi K30 5G. Notez que les deux modèles n’ont pas été certifiés le même jour, ce qui pourrait expliquer la différence des numéros de série.

Nous retrouvons donc bien un écran IPS de 6,67 pouces avec définition Full H+, une batterie de 4500 mAh (ici la valeur enregistrée est légèrement inférieure, mais cela ait dû à la méthode de calcul), la webcam de 20 mégapixels, le chipset octo-core cadencé à 2,4 GHz, de 64 à 256 Go de stockage interne, un capteur photo principal de 64 mégapixels (il s’agit du Sony Exmor IMX686, même si Tenaa ne le précise pas), etc. Enfin, le design est tout simplement identique, au millimètre et au gramme près.

