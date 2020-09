Découvrez le mobile caméléon : sa coque peut changer de couleur

Un leaker a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un smartphone dont le dos peut changer de couleur. Encore à l’état de prototype, cette innovation semble être une version modifiée du verre electrochrome que OnePlus a utilisé pour son concept présenté en début d’année.

Hormis de rares exceptions comme le Galaxy Z Fold 2 ou le Motorola Razr, le design actuel d’un smartphone n’est plus une question de « form factor ». Auparavant, il y avait trois catégories : coulissant, clapet ou monobloc. Aujourd’hui, seul le dernier subsiste vraiment. Pour se différencier, les constructeurs doivent jouer sur les détails : les matériaux de la coque, le format de l’écran, la forme et l’emplacement du bloc photo principal, la position du capteur selfie et ce que cela implique pour l’écran.

Lire aussi – Cette coque de smartphone en fausse peau humaine va-t-elle remplacer les écrans tactiles ?

Et bien sûr la couleur de la coque. Une couleur souvent grise (genre le « Gris sidéral » d’Apple) ou noir. Voir blanc et doré (voire « Mystic Bronze » comme le Galaxy Note 20 Ultra). Certaines marques osent des coloris moins « passe-partout », comme le bleu, le vert, le rose ou le rouge. Voire même jaune. Et depuis quelques années, la mode est aux habillages irisés multicolores. Find X2 Neo. Redmi 10X. Realme X7. P Smart Pro. Honor 9X Pro. Vivo X50. Voilà quelques exemples. Jusqu’ici, les couleurs, même dégradées, sont fixes (ou varient un peu selon l’orientation de la lumière).

Et si la couleur de la face arrière pouvait changer dynamiquement ? Voilà qui plairait à ceux qui changent de coque tous les jours pour s’accorder à leur tenue. Un leaker chinois bien connu appelé Ice Universe a posté sur Twitter un petit extrait vidéo (visible en fin d’article) qui montre un prototype de smartphone dont la face arrière peut changer de couleur. Et plus précisément, elle se « décolore ». La source de cette information ne spécifie pas qui est le constructeur à l’origine de ce prototype. Mais cela fonctionne plutôt bien et le changement, sans être immédiat, est assez rapide.

La même technologie que le Concept One de OnePlus ?

La nature de la technologie qui soutient ce changement de couleur n’est pas précisée. Mais nombreux sont ceux qui affirment qu’il pourrait s’agit d’un verre électrochrome. Nous avons déjà évoqué dans nos colonnes ce type de verre, notamment grâce au Concept One de OnePlus dévoilé en début d’année. Ce dernier utilise ce type de verre pour cacher ou révéler les éléments photographiques. Et la technologie fonctionne grâce à un courant électrique.

Si cela se confirme, cela voudrait dire que la coque ne peut adopter aujourd’hui qu’une seule couleur : celle pour laquelle il a été créé (ici le bleu). Sinon, il est transparent. À charge ensuite au constructeur du mobile de choisir une autre couleur visible quand le verre est inactif. Il s’agirait d’un premier pas pour créer des mobiles dont l’apparence peut varier sans usage d’une coque. Reste à savoir si la technologie supporterait un changement vers plusieurs teintes et si un constructeur serait intéressé par son intégration dans un produit commercial.