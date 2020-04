AnTuTu vient de lever le voile sur les top 10 des smartphones Android les plus puissants du mois de mars 2020. Ce mois-ci, c’est le Find X2 Pro d’Oppo qui prend la tête du classement dédié aux téléphones haut de gamme. Sur le milieu de gamme, le Reno 3 5G reste encore une fois en tête de liste.

Antutu vient de mettre en ligne le classement des smartphones Android les plus puissants du mois de mars. Comme toujours, la plateforme de benchmarking chinoise propose deux classements : un top dédié aux appareils haut de gamme vendus sur le marché chinois et un podium des téléphones milieu de gamme commercialisés en Chine.

Le top 10 des smartphones Android haut de gamme les plus puissants en mars 2020

Le classement du mois de mars 2020 est dominé par le Find X2 Pro d’Oppo. Grâce à son Snapdragon 865 couplé à 12 Go de RAM, le smartphone détrône le Xiaomi Mi 10 Pro, le numéro un du mois dernier. Le flagship de Xiaomi est relégué à la seconde place du classement. En troisième place, on remarquera aussi l’arrivée du Find X2 standard.

Le classement de ce mois-ci est aussi marqué par l’entée en scène des Black Shark 3 de Xiaomi. Les deux smartphones gaming se font rapidement une bonne place dans le top. La variante Pro écope de la sixième place grâce son SoC Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM. Cantonnée à 8 Go de RAM, la version standard se contente de la dernière place. Enfin, on notera l’éjection du Honor View 30 Pro et Asus ROG Phone 2 du classement.

Les 10 smartphones milieu de gamme les plus puissants de mars 2020

Le classement des téléphones milieu de gamme s’inscrit dans la lignée des mois précédents. C’est une nouvelle fois le Oppo Reno 3 5G qui domine grâce à son SoC MediaTek Dimensity 1000L couplé à 8 Go de RAM, juste devant le Vivo X30 Pro 5G et le Xiaomi Redmi K30 5G. Du reste, le classement est identique à celui du mois de février.

Que pensez-vous des classements de ce mois-ci ? Utilisez-vous un des smartphones de la sélection d’AnTuTu ? Allez-vous craquer pour un des appareils de la liste ? On attend votre avis et votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.