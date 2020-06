AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mai 2020

AnTuTu vient de révéler le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mai 2020. Ce mois-ci, c’est une nouvelle fois le Oppo Find X2 Pro qui prend la tête du classement dédié aux smartphones hauts de gamme. Sur le milieu de gamme, c’est le Reno 3 5G qui arrive en tête de liste.

Ce 3 juin 2020, AnTuTu a mis en ligne le classement des smartphones Android les plus véloces du mois de mai 2020. Comme c’est le cas depuis quelques mois, l’outil de benchmarking dévoile un top réservé aux flagships et un top où les appareils milieu de gamme sont mis à l’honneur.

L’Oppo Find X2 Pro continue de dominer le classement AnTuTu des smartphones premium

Comme c’était le cas le mois dernier, les Oppo Find X2 occupent les deux premières places du top. Pour la troisième fois consécutive, l’Oppo Find X2 Pro est sacré smartphone Android le plus puissant du marché chinois. En troisième position, on trouve ensuite le Xiaomi Mi 10 Pro.

Ce mois-ci, le classement est largement dominé par les téléphones vendus par des marques détenues par BBK Electronics, comme Realme, Oppo et Vivo. Seuls les appareils de Xiaomi parviennent à sortir du lot. On remarquera aussi la domination du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Comme souvent, le chipset ne laisse pas de place à ses concurrents, comme le Kirin 990 de Huawei.

Oppo est aussi en tête sur le milieu de gamme

Oppo domine aussi le classement des smartphones orientés milieu de gamme. Comme le mois dernier, c’est le Oppo Reno3 5G qui se hisse à la première place grâce à son SoC Dimensity 1000L conçu par MediaTek. En seconde place, on trouve le Honor 30 suivi du Huawei Nova 7.

Le top 10 dédié au milieu de gamme comprend de nombreux appareils conçus par Huawei ou sa filiale Honor. Ici, les chipset de Qualcomm ne sont les rois. On trouve de nombreuses puces Kirin, Exynos et développées par Mediatek. Que pensez-vous des classements de ce mois-ci ? Utilisez-vous un des smartphones de la sélection d’AnTuTu ? On attend votre avis et votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

Source : GSM Arena