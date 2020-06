Les Oppo Reno 4 et Reno 4 sont désormais officiels. Disponibles dès le 12 juin en Chine et à une date indéterminée dans le reste du monde, ces deux smartphones compatibles 5G embarquent un écran OLED, un Snapdragon 765G et un capteur principal de 48 MP. La marque vise le marché des milieux de gamme, avec un Reno 4 affiché sous la barre des 380 €.

Après avoir effectué une belle montée en gamme avec les Oppo Find X2 Neo et Find X2 Lite, Oppo lance ce vendredi 5 juin les Oppo Reno 4 et Reno 4 Pro. Ces deux milieux de gamme sont tous les deux compatibles 5G et pourraient s’imposer comme une porte d’entrée accessible vers la nouvelle norme. En effet, avec un Oppo Reno 4 et Reno 4 Pro proposés à partir de 373 € et 474 € (après conversion), la marque pourrait séduire de nombreux utilisateurs.

D’autant que les deux smartphones ont des arguments. Les Reno 4 et Reno 4 Pro embarquent tous les deux un écran OLED de 6,43 » et 6,55 « en définition 1080 x 2400 pixels au format 20:9, pour une résolution de 409 et 402 ppp. Le Reno 4 Pro profite par ailleurs d’un mode 90 Hz et prend en charge le HDR10+. Sous le capot, ils abritent tous les deux un Snapdragon 765G 7 nm accompagnés de 8 à 12 Go de RAM selon les versions. Ils sont tous deux compatibles 5G de fait, et ils tournent sous la surcouche maison ColorOS 7.2 basée sur Android 10.

Côté photo, le Reno 4 Pro est logiquement mieux armé que son petit frère. Il présente un capteur principal de 48 MP f/1.7 avec stabilisateur d’image optique. Ce trio est ensuite composé d’un téléobjectif de 13 MP f/2.4 (zoom hybride 5x et zoom numérique 20x) et d’un capteur ultra-grand angle de 12 MP f/2.2. Sur la face avant, l’utilisateur pourra profiter d’un capteur grand-angle en poinçon de 32 MP. Il sera possible de filmer en HDR avec les deux appareils.

La recharge rapide SuperVOOC 2.0 est de la partie

Tandis que les Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro profitaient d’une charge rapide 30W seulement, les Reno 4 et Reno 4 Pro bénéficient des avancées du constructeur en la matière. Ils sont tous deux compatibles avec la technologie de charge rapide SuperVOOC 2.0 65W. D’après la marque, cette technologie permet d’obtenir 60% en 15 minutes de charge, et 100% en 36 minutes.

Notez que les smartphones seront alimentés par une batterie Li-Po de 4000 mAh. Au niveau des coloris, le Oppo Reno 4 sera proposé en bleu, noir et violet tandis que la version Pro se déclinera en noir, blanc, vert et deux coloris spéciaux en bleu et rouge (avec un design verre brossé). Abordons maintenant les prix. Comme dit plus haut, le Oppo Reno 4 sera disponible dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go à partir de 373 €. La configuration 8/256 Go sera elle affichée à partir de 411 €.

Le Reno 4 Pro sera quant à lui proposé à partir de 473 € en version 8/128 Go tandis que la mouture 12/256 Go sera affichée à 536 €. Les deux smartphones seront disponibles en Chine dès le 12 juin. Pour l’heure, le constructeur n’a pas communiqué de date de sortie pour la France et le reste du monde. Nous vous tiendrons informés dès qu’une date sera communiquée.

