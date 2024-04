Le fabricant derrière Nokia dévoile ses nouveaux smartphones, voici nos premières impressions

HMD, la société finlandaise derrière la marque Nokia, lance plusieurs téléphones en France. Si la gamme de features phones s’appuie intégralement sur l’héritage de Nokia, les smartphones HMD éludent complètement la marque iconique. Ces smartphones s’appellent Pulse et Pulse Pro. Ils sont vendus sous la barre des 160 euros. Et nous avons pu les essayer.

Nokia fait partie de l’histoire de la téléphonie dans le monde. Comme Motorola, Ericsson, Sagem, Alcatel, Siemens ou encore BlackBerry. Une grande partie de ces marques emblématiques ont disparu des rayonnages. D’ailleurs, il n’est plus possible d’acheter un smartphone Nokia récent, puisque l’entreprise qui les concevait jusqu’à présent a pris la décision de ne plus en proposer, cantonnant la marque finlandaise aux feature phones. Cette entreprise, c’est HMD Global. Ou plus simplement HMD.

HMD n’a pas pour autant abandonné l’idée de faire des smartphones. Simplement, Nokia ne fait pas partie de l’équation. Notamment sur les segments de prix « abordables », compris entre 100 et 400 euros. Ces segments qui ciblent particulièrement la génération Z, les addictif aux réseaux sociaux et autres digital natives qui n’ont aucune affection pour les anciennes marques. Pire ces consommateurs « next gen » voient Nokia comme une antiquité poussiéreuse. Voilà pourquoi les smartphones de HMD n’exhiberont pas la marque iconique.

HMD abandonne la marque Nokia pour ses nouveaux smartphones

L’entreprise préfère y placer sa propre griffe. Voici donc les HMD Pulse, Pulse+ et Pulse Pro, les trois premières égéries de cette nouvelle stratégie. Ce sont trois smartphones très abordables puisque la version standard sera proposée en France à 129,90 euros et la version Pro ne coûtera que 159,90 euros. Notez que le Pulse+ sera réservée en France à une clientèle professionnelle. Vous ne le retrouverez donc pas sur les étals de votre distributeur préféré.

Comment les Pulse se démarqueront-ils de la concurrence (Redmi, Galaxy A, Realme, etc.) ? Il y a trois arguments avancées par HMD. D’abord, le design, notamment logiciel, avec une belle interface qui n’est pas sans rappeler celle du Nothing Phone 2a, par exemple. Côté matériel, ces Pulse auraient pu être un Redmi que cela ne nous aurait pas choqués outre mesure. Deuxième argument, la photo, avec des capteurs qui peuvent monter jusqu’à 50 mégapixels à l’arrière, mais aussi à l’avant pour la version Pro. Dernier argument, et c’est de notre point de vue, le plus important : la réparabilité.

Enfin des smartphones faciles à réparer ?

HMD a conçu ses téléphones comme des produits facilement réparable. L’entreprise affirme vouloir que ces produits durent dans le temps et qu’il est normal que ces clients puissent le réparer facilement en cas de pépin. Quatre pièces sont donc faciles à changer : l’écran, la batterie, la coque arrière et le port USB. Nous avons fait le test. Et c’est effectivement assez facile. Il suffit d’un peu de méthode, d’un peu de temps et de quelques outils.

Justement, côté équipement, HMD a signé un partenariat avec iFixit. Le spécialiste de la réparation va distribuer des kits complets incluant des pièces d’origine et des outils pour effectuer soi-même un changement de pièce. HMD s’engage à ce que les pièces soient disponibles pendant 5 ans au minimum pour tous les Pulse. En outre, la marque s’engage à offrir deux mises à jour d’Android et 3 ans de patch de sécurité. C’est un peu court selon les standards haut de gamme. Mais c’est dans la moyenne des segments abordables.

La fiche technique n’est clairement pas un argument de vente ici. La marque ne l’aborde pratiquement pas, parce qu’elle ne comporte pas vraiment d’éléments qui attire le consommateur averti : chipset Unisoc Tiger, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage maximum, modem 4G, écran 720p, batterie 5000 mAh… L’expérience est correcte, comme nous le verrons très prochainement dans notre test complet. Mais guère plus. C’est tout le contraire d’un Xiaomi qui, pour le même prix, va multiplier les arguments techniques pour séduire. En revanche, HMD mise sur la fibre anti gaspillage et écolo qui grandit chez les consommateurs. Et ça aussi, ça attire l’attention.