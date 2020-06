Vivo X50, X50 Pro et X50 Pro+ officiels : écran 120 Hz, Snapdragon 865 et stabilisateur optique gimbal

Comme prévu, Vivo a officialisé aujourd’hui sa série X50. Elle est composée de trois modèles : X50, X50 Pro et X50 Pro+. Snapdragon 865, écran 120 Hz, téléobjectif télescopique et stabilisateur gimbal sont aux programmes, même si tous ces éléments n’équipent pas tous les modèles. Le prix s’échelonne de 440 euros à 700 euros.

Le rendez-vous était donné : Vivo a présenté sa nouvelle série haut de gamme appelée X50 aujourd’hui, après de nombreux teasers, dont un dédié à la stabilisation optique unique du X50 Pro. Attention de ne pas confondre les Vivo X50 avec les Realme X50. Certes, il s’agit de deux marques de BBK Electronics. Certes, ce sont tous deux des modèles haut de gamme. Certes leur positionnement est presque identique. Mais… ce ne sont pas les mêmes smartphones.

En faisant la comparaison, vous découvrirez quelques nuances, au niveau photo, design et équipement biométrique. Mais la ressemblance (plus forte sur les modèles les plus chers) confirme bien que les deux marques, comme OnePlus et Oppo, font partie de la même famille. Commençons avec le Vivo X50, modèle premium proche du Realme X50 et du Find X2 Neo, par exemple.

Écran Super AMOLED 6,56 pouces Full HD+ 90 Hz avec lecteur d’empreinte, Snapdragon 765G (avec modem 5G), 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, batterie 4200 mAh, charge rapide 33 watts, quadruple capteur photo 48+8+12+8 mégapixels avec zoom optique 3x, capteur selfie 32 mégapixels logé dans un trou. Le capteur 48 mégapixels (IMX598 de Sony) est stabilisé, mais ce stabilisateur optique est classique. Le prix : 3500 yuans (440 euros) pour la version 8+128 Go et 3900 yuans (490 euros) pour la version 8+256 Go.

Plate-forme milieu, mais stabilisation gimbal

Continuons avec le X50 Pro. Celui-ci est une version améliorée du Vivo X50. Nous y retrouvons une grande part de la fiche technique du X50 avec deux changements au niveau photo : le stabilisateur gimbal, promis par les teasers, fait son apparition et le téléobjectif est périscopique, pour un zoom optique dont le rapport passe à 5x. Si vous êtes photographe amateur et que les X50 vous font de l’oeil, c’est lui qu’il vous faudra choisir.

Pour le reste, aucune différence, hormis la batterie dont la capacité passe de 4200 mAh à 4315 mAh. Cela s’accompagne d’un léger embonpoint au niveau de l’épaisseur : 8 mm au lieu de 7,5 mm. L’écran, le chipset, la RAM, les paliers de stockage et les capteurs photo sont tous de retour. Le prix : 4300 yuans (540 euros) en version 8+128 Go et 4700 yuans en version 8+256 Go (590 euros).

Modèle haut de gamme, sans la stabilisation

Terminons avec le X50 Pro+. C’est lui, le vrai haut de gamme de Vivo cette année que vous pourrez comparer au OnePlus 8 Pro, au Find X2 Pro et au Realme X50 Pro 5G. C’est lui qui profite du Snapdragon 865 et jusqu’à 12 Go de mémoire vive. C’est lui qui se recharge le plus rapidement (charge 44 watts). C’est lui aussi qui intègre un écran avec taux de rafraichissement 120 Hz et non 90 Hz comme les autres. C’est lui aussi qui bénéficie de la coque en cuir végétal, comme le Find X2 Pro.

Physiquement, le X50 Pro+ est identique au X50 Pto. Et cette proximité se constate aussi sur la fiche technique. Son écran Super AMOLED mesure 6,56 pouces, comme celui de ses petits frères. La définition ne change pas : Full HD+. Il reprend aussi leur capteur selfie 32 mégapixels, ainsi que deux de leurs capteurs photo : le modèle 8 mégapixels avec objectif grand-angle et le modèle 13 mégapixels avec zoom optique 2x pour les portraits. Son capteur 8 mégapixels avec zoom optique 5x (et téléobjectif périscopique) est repris du X50 Pro.

Enfin, son dernier capteur est inédit : il s’agit d’un ISOCELL GN1 50 mégapixels de Samsung. Il est stabilisé, mais sans le système gimbal. Ce qui paraît étonnant. Le X50 Pro+ se décline en trois configurations. Son prix est de 5000 yuans (630 euros) en version 8+128 Go, 5500 yuans (690 euros) en version 8+256 Go et 6000 yuans (755 euros) en version 12+256 Go. Le X50 Pro sera disponible en Chine à partir du 12 juin. Les deux autres modèles attendront le mois de juillet pour débarquer dans les magasins chinois.