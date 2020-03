Oppo a décidé de lancer le Reno3 Pro à l’international mais sans puce 5G – le smartphone propose autrement toutes les caractéristiques techniques des modèles sortis en Chine dont le quadruple capteur photo 64 Mpx, la batterie 4025 mAh compatible recharge ultra rapide 30W VOOC Flash Charge 4.0 ou son écran Super AMOLED 6,5″.

Oppo a finalement décidé de lancer une version 4G du Reno3 Pro à l’international. La marque semble ainsi prendre acte que la technologie 5G n’est pas prête hors de Chine dans la plupart des marchés. Cette déclinaison 4G est autrement quasiment identique à l’Oppo Reno3 Pro 5G dévoilé fin décembre 2019. On y retrouve le même écran AMOLED 6,5″ Full HD+, avec un double poinçon pour le capteur selfie 2 MP + 44 MP.

Le même quadruple capteur photo principal 60 Mp + 16 Mp (téléphone) + 8 Mp (ultra grand angle) + 2 Mp (mono Lens). On y retrouve également 128 Go ou 256 Go de stockage interne, et 8 Go de RAM. En revanche contrairement à la version 5G ce n’est il n’est pas construit autour d’un Snapdragon 730G, mais d’une puce MediaTek Helio P95, la toute dernière puce du fondeur. Le Reno3 Pro International dispose ainsi d’un SoC huit coeurs, dont deux coeurs Cortex-A75 qui filent jusqu’à 2,2 GHz.

Malgré ce changement de silicium, le smartphone embarque toujours la recharge rapide 30W VOOC Fast Charge 4.0 qui permet de charger la batterie 4025 mAh du smartphone à 80% en à peine 30 minutes. Le tout avec un innovant système de dissipation de l’énergie qui évite la surchauffe. Le smartphone est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site Amazon Inde. La version 8/128Go de l’Oppo Reno3 Pro sera sur le marché dès le 6 mars en coloris Auroral Blue, Midnight Black et Sky White dès 375 €.

La variante 8/256 Go sera disponible dès 412 € à une date qui n’est pas encore communiquée. Que pensez-vous de cette proposition ? Partagez votre avis dans les commentaires.

