Snapdragon 865 : Qualcomm annonce l’arrivée de 19 smartphones 5G

Le Snapdragon 865 va équiper ces 19 smartphones 5G, annonce Qualcomm lors d’une conférence. Malgré l’annulation du MWC 2020, le fondeur américain a levé le voile sur la liste des constructeurs Android qui vont miser sur son dernier chipset haut de gamme dans les mois à venir.

Ce 25 février 2020, Qualcomm a dévoilé la liste des fabricants de smartphones Android qui ont décidé d’intégrer le Snapdragon 865 à leurs futurs smartphones. Sans surprise, de nombreuses marques optent pour le chipset, comme c’est le cas chaque année. Dans la foulée, le fondeur a révélé la liste des appareils qui seront alimentés par le Snapdragon 865. Certains des téléphones listés par Qualcomm n’ont pourtant pas encore été officialisés par les marques.

Voici la liste des 19 smartphones annoncés par Qualcomm

Comme prévu, Asus va intégrer le Snapdragon 865 à son ROG Phone III et à son Zenfone 7. Pour le moment, on ignore quand ces deux smartphones seront présentés. Le chipset alimentera aussi le Black Shark 3, le prochain smartphone gaming de Xiaomi. Suite à l’annulation du MWC 2020 à cause de l’épidémie de coronavirus, la firme a été contrainte de reporter la présentation au 3 mars 2020.

ASUS ROG Phone III

ASUS ZenFone 7

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

Realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Sharp AQUOS 5G

Sony Xperia 1 II

Vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro

ZTE Axon 10s Pro

Citons aussi la présence de l’Oppo Find X2, dont la présentation a été reportée au 6 mars 2020, et du Vivo APEX 2020, un concept phone qui se distingue par son écran 100% borderless. Vivo devait présenter le smartphone lors du MWC et n’a toujours pas programmé de nouvelle conférence.

Par contre, certains téléphones de la liste, comme les Galaxy S20, le Xperia 1 II et les Xiaomi Mi 10, ont déjà été annoncés par les constructeurs. Attention, tous les futurs smartphones avec Snapdragon 865 ne sont pas répertoriés dans la liste. Parmi les grands absents de la conférence, on notera par exemple les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.