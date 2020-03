AnTuTu : top 10 des smartphones Android les plus puissants de février 2020

AnTuTu vient de lever le voile sur le top 10 des smartphones Android les plus puissants du mois de février 2020. Ce mois-ci, c’est le Mi 10 Pro de Xiaomi qui prend la tête du classement des téléphones haut de gamme. Sur le milieu de gamme, l’Oppo Reno 3 5G conserve la première place.

Fidèle à ses habitudes, AnTuTu a mis en ligne le classement des smartphones Android les plus puissants du marché chinois ce 3 mars 2020. Comme c’est le cas depuis quelques mois, la plateforme dévoile deux sélections de téléphones : un top dédié aux smartphones premium et un top pour les téléphones plus abordables.

Le top 10 des smartphones Android premium les plus puissants en février 2020

Ce mois-ci, le classement est dominé par les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Grâce leur SoC Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM, ils détrônent les Vivo IQOO Neo 855 et Vivo IQOO Pro 5G. Sans surprise, on retrouve ensuite les OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T, les derniers nés de OnePlus avec Snapdragon 855+.

Au cours du mois de février 2020, l’Oppo Reno Ace et le Huawei Mate 30 Pro 5G ont donc été éjectés du top 10, au profit notamment de l’Asus ROG Phone 2, le smartphone gaming, et du Realme X2 Pro.

Le classement des smartphones Android milieu de gamme les plus puissants en février 2020

La sélection des smartphones milieu de gamme reste très similaire au classement du mois dernier. On remarquera tout de même l’arrivée du Honor 9X standard et du Nova 5 de Huawei dans le classement.

Oppo Reno 3 5G Vivo X30 Pro 5G Xiaomi Redmi K30 5G Oppo Reno 3 Pro 5G Honor 9X Pro Huawei Nova 6 SE Honor 20S Honor 9X Huawei Nova 5 Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ce mois-ci, les Xiaomi Redmi K30 et l’Oppo Reno 2 sont éjectés du classement. Que pensez-vous du podium d’AnTuTu ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

