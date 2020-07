Amazon reporte le Prime Day à « plus tard dans l’année »

Amazon confirme le report du Prime Day à « plus tard dans l’année », sans donner plus de précisions. Prenant place habituellement à la mi-juillet, la période de soldes réservée aux abonnés Amazon Prime a été décalée une première fois en raison de la crise sanitaire mondiale. Le Prime Day devait se tenir en août, mais il semble que le géant du e-commerce ait revu ses plans.

Les abonnés Amazon Prime devront prendre leur mal en patience. Amazon vient d’annoncer que le Prime sera reporté « plus tard dans l’année », sans plus de précision. Déjà en avril 2020, le géant du e-commerce avait officialisé le report des soldes réservés aux abonnés Prime en raison du Covid-19. Se tenant d’ordinaire à la mi-juillet, l’entreprise américaine avait préféré décaler l’évènement en août, pariant ainsi sur une accalmie de l’épidémie.

D’après le site Business Insider, le Prime Day 2020 pourrait avoir lieu en octobre 2020. Le leader mondial du e-commerce aurait donné cette date à ses partenaires et aux revendeurs. La situation sanitaire des États-Unis serait la cause première de ce report. Lancer le Prime Day 2020 en août 2020 présenterait trop de risques pour les employés d’Amazon. Pour rappel, les salariés d’Amazon ont été durement touchés par l’épidémie avec plusieurs décès à déplorer.

Prime Day en Inde, mais pas en Europe et dans le reste du monde

« Cette année, nous organiserons le Prime Day plus tard que d’habitude, tout en assurant la sécurité de nos employés et en soutenant nos clients et partenaires commerciaux. Nous sommes ravis que les membres Prime en Inde réalisent des économies les 6 et 7 août 2020, et que les abonnés du monde entier puissent profiter du Prime Day plus tard cette année », a déclaré une porte-parole d’Amazon à nos confrères du site TechCrunch.

Comme vous avez pu le remarquer, l’événement est effectivement maintenu en Inde en début août. Pourtant, la situation sanitaire du pays est toujours préoccupante. Le virus y est encore extrêmement actif. L’Inde a franchi le cap du million de contaminations le 16 juillet 2020, et dépassé les 25 000 morts.

