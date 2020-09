L'Amazon Prime Day 2020 aura lieu les 13 et 14 octobre 2020. Lors de cet événement, les abonnés Prime pourront profiter de promotions exclusives. Dates, offres, conditions…on fait le point sur toutes les informations disponibles sur cette édition 2020 du Prime Day.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'AMAZON PRIME DAY

Tous les ans, Amazon organise son Prime Day. Pendant plusieurs jours, le géant du commerce en ligne propose d’innombrables promotions aux membres de son programme Amazon Prime. Cet abonnement à 5,99 euros par mois (ou 49 euros par an) donne droit à des promotions exclusives, au catalogue Amazon Prime Video, à Amazon Prime Now, à Twitch Prime, à Amazon Music et promet la livraison gratuite et illimitée en un jour. Si vous commandez régulièrement sur Amazon, on vous invite à opter pour un abonnement.

📅Quelles sont les dates du Prime Day 2020 ?

Cette année, Amazon organise le Prime Day 2020 du mardi 13 au mercredi 14 octobre à minuit. Le groupe promet 48 heures de promos exclusives dans le monde entier. Comme toujours, plus d’un million de produits seront affichés en promotion sur le site. L’an dernier, Amazon a vendu 175 millions de produits dans une vingtaine de pays, un record par rapport aux années précédentes.

🤔Pourquoi Amazon a reporté le Prime Day cette année ?

En règle générale, le Prime Day est organisé au mois de juillet à la date d’anniversaire du site. Face aux mesures de confinement contre le Covid-19, dès avril 2020 Amazon a pris la décision de repousser son Prime Day de plusieurs mois. En pleine crise économique, la firme de Jeff Bezos a estimé que la période n’était pas propice aux promotions.

Lors du confinement, Amazon était de plus contraint de livrer en priorité les colis essentiels. Dans ces conditions, il était donc impossible de l'organiser dans de bonnes conditions pour les entrepôts et les salaires du groupe. Amazon a donc décidé de décaler l’événement au mois d’octobre 2020.

🎁Comment bénéficier d'un bon d’achat de 10 euros ?

Cette année, Amazon a annoncé son intention de soutenir les petites et moyennes entreprises touchées de plein fouet par la crise économique laissée dans le sillon du coronavirus. Le site offre un bon d’achat de 10 euros pour tout achat réalisé dans la boutique Amazon d’une petite ou moyenne entreprise.

Ce bon d’achat sera utilisable uniquement lors de la période du Amazon Prime Day 2020, du 13 ou 14 octobre 2020. Pour l'obtenir, vous devez absolument dépenser 10 € chez un commerçant avant le 12 octobre 2020. et être toujours abonné à Amazon Prime pendant le Prime Day.

🤷‍♂️Vaut-il mieux patienter jusqu’au Black Friday 2020 ?

Cette année, le Prime Day se déroule seulement 40 jours avant le Black Friday (27 novembre 2020), une période de promotions venue des États-Unis. Dans ce contexte, certains internautes se demandent légitimement s’il ne faut pas plutôt attendre les promos du Black Friday pour anticiper les achats et cadeaux des fêtes de fin d’année. Tout dépend de vos économies.

Si vous avez les moyens de profiter du Prime Day, on vous encourage à le faire. Certains articles en promotion ne seront peut-être plus disponibles lors du Black Friday. De même, si vous avez l’habitude de faire vos achats de fin d’année uniquement ou essentiellement sur Amazon, sautez plutôt sur le Prime Day.

En général, les promotions sur Amazon sont plus intéressantes lors du Prime Day que lors du Black Friday. C’est surtout le cas des produits récents. Par contre, si vous lorgnez sur un article plus ancien, on vous conseillera plutôt de réserver vos avoirs pour le Black Friday.

👍Quels sont les produits à surveiller lors du Prime Day ?

Lors du Prime Day, Amazon va appliquer de sérieuses promotions sur les produits de son cru, comme les liseuses Kindle, les appareils Echo et Fire TV. De ce côté là, on peut constater de belles réductions. Aussi en général, on constate d’importantes remises sur les produits high-tech comme les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

Parmi les marques qui seront mises en avant lors du Prime Day, citons Google avec les Chromebooks, Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Huawei. On s’attend notamment à ce que les iPhone d’ancienne génération (les iPhone 11 et les iPhone XS), les MacBooks et les Galaxy S/Note soient proposés à des bons prix.

Côté jeu vidéo, Amazon devrait en profiter pour brader les PS4 et Xbox One X avant l’arrivée prochainement de leurs successeurs, les PS5 et les Xbox Series X et Series S. Enfin, on table aussi sur des promotions importantes sur les casques et écouteurs sans fil. Ce sera probablement le moment de craquer pour une paire d’AirPods Pro ou un casque Bose ou Sony sans se ruiner.

🔔Comment ne pas rater les bonnes affaires ?

Le Prime Day s'étale sur une période de 48 heures. Pendant ces deux jours, Amazon va proposer de nombreuses ventes flash à durée limitée. Les stocks sont en effet très limités. Pour éviter de louper une bonne affaire, il va falloir se montrer très réactif. Tout d’abord, assurez-vos que votre compte Amazon Prime est toujours actif le jour de l’ouverture.

On vous invite à dresser en amont la liste complète des articles qui vous intéressent. Le jour J, vous ne perdrez ainsi pas de temps à consulter des promotions qui ne vous intéressent pas. De même, on vous conseille de profiter de l’événement pour réaliser vos courses de fin d’année à l’avance. Réfléchissez dès maintenant à ce que vous souhaitez offrir à vos proches.

Comme toujours, nous relayerons en temps réel les offres les plus intéressantes de l’événement sur Phonandroid. Pour ne rien rater, on vous conseille de surveiller la page d’accueil de notre site, nos réseaux sociaux Twitter et Facebook) et de vous abonner à notre newsletter.

Nous espérons que ce dossier dédié a l'Amazon Prime Day vous permettra de faire de bonnes affaires le moment venu. Si vous avez une question, ou si une erreur s’est glissée dans cet article malgré notre vigilance, nous vous invitons à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.