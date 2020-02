Amazon Prime : comment résilier son abonnement et se faire rembourser

Vous avez essayé Amazon Prime et souhaitez vous désabonner et vous faire rembourser ? Il est possible d’annuler votre abonnement à tout moment, que vous soyez encore dans votre période d’essai ou non, et même de vous faire rembourser l’intégralité de l’abonnement dans le cas où vous n’avez pas utilisé le service. Voici comment résilier l’abonnement à Amazon Prime et obtenir votre remboursement !

Vous avez souscrit l’abonnement Amazon Prime mais souhaitez le résilier ? Il est fréquent de s’abonner à Amazon Prime simplement parce que vous avez profité par exemple des Prime Days, ou réalisé un achat que vous souhaitiez recevoir plus rapidement, sans forcément penser à tous les autres avantages du service. Généralement, quand on s’abonne au service d’Amazon, c’est surtout à cause de la livraison gratuite en un jour ouvré. Mais comme vous pourrez le découvrir dans notre dossier, Amazon Prime c’est bien plus que ça : accès à Amazon prime Video, Twich Prime, Amazon Drive et Prime Photos, 1 livre Kindle gratuit par mois…

Néanmoins, il reste toujours possible de se désabonner, surtout si vous n’avez pas l’intention d’effectuer d’autres achats sur Amazon dans l’année et que la plateforme de streaming Amazon Prime Video ne vous intéresse pas. Dans tous les cas si vous n’utilisez pas le service vous êtes assuré d’obtenir un remboursement complet même au-delà de votre période d’essai.

Amazon Prime : voici comment faire pour se désabonner et se faire rembourser

Pour vous désabonner d’Amazon Prime c’est très simple :

Si vous êtes encore en période d’essai

Allez dans vos Paramètres en cliquant sur ce lien

en cliquant sur ce lien Cliquez sur Ne pas continuer pour éviter que votre abonnement ne devienne payant puis confirmez

Si vous êtes abonné payant

Allez dans vos Paramètres en cliquant sur ce lien

en cliquant sur ce lien Cliquez sur Fin d’adhésion, puis une fois encore sur Fin d’adhésion et optez finalement pour Terminer maintenant

Dans ce dernier cas, si vous n’avez pas fait de commande vous pouvez vous faire très facilement rembourser les 49 euros de l’abonnement d’un an. Cela est normalement automatique sous 3 à 5 jours ouvrés du moment où vous avez suivi les étapes et que vous n’avez pas utilisé votre compte Premium depuis que vous avez été débité de 49 euros par exemple pour obtenir la livraison en un jour ouvré. Le cas échéant, nous vous recommandons de cliquer ici pour contacter l’assistance d’Amazon.