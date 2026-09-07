French Days 2021 : date de report, magasins participants, promos, toutes les infos

French Days 2026 : date, bons plans et magasins participants, toutes les infos

Les French Days de la rentrée 2026 sont là ! Pendant une semaine, l’ensemble des enseignes proposent des offres exceptionnelles. Dates, enseignes, bons plans attendus, on vous dit tout sur cette deuxième édition des French Days 2026.

French Days

 

🤔Qu’est-ce que les French Days ?

Les French Days sont un événement commercial lancé pour la première fois en 2018 par 6 grandes enseignes du e-commerce : Cdiscount, Rue du Commerce, Showroomprive.com, Fnac-Darty, Boulanger et La Redoute. L’objectif était de doper leurs chiffres d’affaires au printemps, mais l’événement se tient également à la rentrée depuis quelques années, soit environ deux mois avant le Black Friday.

Devenus incontournables, les French Days sont désormais un rendez-vous important pour les amateurs de bonnes affaires, au même titre que les soldes d’hiver et d’été, le Prime Day d’Amazon, ou encore le Black Friday et le Cyber Monday.

Toutes les catégories de produits sont mises en avant durant ces quelques jours de promotions. On retrouve ainsi des offres dans des rubriques telles que l’informatique, les smartphones, les objets connectés ou encore le prêt-à-porter. Vous pourrez vous faire plaisir tout en faisant des économies, à l’approche de l’été pour l’édition d’automne et des fêtes de fin d’année pour celle de la rentrée.

📅À quelle date se tiennent les French Days 2026 ?

Les French Days de la rentrée se tiennent du lundi 7 au lundi 14 septembre 2026 inclus. Les promotions sont déjà accessibles et se poursuivront toute la semaine, y compris le week-end, pour s’achever le 14 septembre à 23h59.

L’ensemble des enseignes françaises participent à cet événement « Made in France ». Plus de 200 boutiques ont participé à ces jours de promotions lors des dernières éditions. Parmi celles spécialisées dans la vente de produits high-tech, on peut citer :

LES FRENCH DAYS SUR BOULANGER

LES FRENCH DAYS SUR CDISCOUNT

LES FRENCH DAYS SUR DARTY

LES FRENCH DAYS SUR FNAC

LES FRENCH DAYS SUR RUE DU COMMERCE

LES OFFRES AMAZON DU MOMENT

❓Comment ne rater aucun bon plan des French Days 2026 ?

Si vous souhaitez ne manquer aucune bonne affaire durant cette édition des French Days 2026, nous vous recommandons de suivre régulièrement notre rubrique French Days. Comme lors des précédentes éditions de l’événement, l’équipe bons plans de Phonandroid relaiera les meilleures offres dans la catégorie des produits high-tech.

Réactivité est également de mise, notamment si le produit qui vous intéresse fait l’objet d’une grosse réduction. Il se pourrait que les exemplaires en stock s’écoulent dans les premiers jours, voire dans les premières heures.

Comme pour les autres grands événements shopping de l’année, nous vous recommandons également de préparer une liste de produits dont vous avez besoin et de vous fixer un budget. Voici un petit récapitulatif des astuces à mettre en place pendant les French Days 2026.

  1. Préparez-vous : établissez une liste de produits que vous souhaitez acheter et fixez-vous un budget.
  2. Vérifiez les prix : certaines boutiques proposent parfois de meilleurs prix que leurs concurrentes. Sur Phonandroid, nous proposons toujours les produits aux tarifs les plus bas sur les bons plans que nous sélectionnons, hors marketplace.
  3. Pendant les French Days : soyez réactif et saisissez les occasions dès que possible. Et si les produits que vous aviez dans votre collimateur ne font pas vraiment l’objet de bons plans intéressants, ou que les stocks s’écoulent avant même que vous ayez pu finaliser votre commande, n’hésitez alors pas à explorer d’autres options.N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur nos sélections de bons plans par catégorie de produits : smartphones et tablettes, casques et écouteurs, PC portables, maison connectée, etc.
  1. Suivre nos bons plans : nous publions les meilleurs bons plans en fonction des boutiques et des catégories liées aux produits high-tech. Les produits que vous visez s’y trouveront peut-être. N’hésitez donc pas à nous suivre pour profiter des meilleures opportunités. Mais il va falloir faire vite, car les meilleurs produits en promo s’écoulent rapidement la plupart du temps.

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