Avec un prix divisé par deux, le Ryzen 7 7800X3D passe à moins de 230 €

Le Ryzen 7 7800X3D est proposé à moins de la moitié de son prix initial pendant la French Week d’AliExpress. Le processeur AMD passe à 226,64 €, au lieu de 509,99 € à son lancement.

Profiter de ce bon plan

Le Ryzen 7 7800X3D est d’abord affiché à 256,64 € pendant la French Week d’AliExpress. C’est déjà un prix très attractif, mais en saisissant le code PHD30 dans le panier, vous bénéficiez de 30 € de remise supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 226,64 €.

La réduction totale est de plus de 283 € par rapport au prix conseillé de 509,99 €, soit près de 56 %. Le processeur est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite en moins de trois jours.

Un processeur redoutable pour jouer

Le Ryzen 7 7800X3D n’est plus le processeur gaming le plus récent d’AMD, mais son architecture continue de faire des merveilles dans les jeux. Il repose sur 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de base de 4,2 GHz pouvant monter jusqu’à 5 GHz.

Sa principale force vient de la technologie 3D V-Cache. AMD a empilé une grande quantité de mémoire cache sur le processeur afin de réduire les temps d’accès aux données. Le Ryzen 7 7800X3D dispose ainsi de 96 Mo de cache L3, pour un total de 104 Mo en ajoutant les caches L1 et L2.

Les gains en jeu peuvent être importants dans les titres fortement dépendants du processeur. C’est notamment le cas lorsque l’objectif est d’atteindre un nombre élevé d’images par seconde en 1080p ou en 1440p avec une carte graphique suffisamment puissante.

Il faudra prévoir une carte mère AM5 et de la DDR5

Le Ryzen 7 7800X3D utilise le socket AM5. Il doit donc être associé à une carte mère compatible, équipée par exemple d’un chipset B650, B650E, X670 ou X670E. La plateforme prend en charge la mémoire DDR5 ainsi que le PCI Express 5.0.

Le processeur intègre bien une petite partie graphique Radeon, mais celle-ci sert principalement à afficher Windows ou à dépanner en l’absence de carte graphique dédiée. Pour jouer dans de bonnes conditions, l’ajout d’une véritable carte graphique reste indispensable.

Notez qu’aucun ventirad n’est fourni avec cette version. Le Ryzen 7 7800X3D affiche un TDP de 120 W et AMD recommande une solution de refroidissement liquide pour en tirer les meilleures performances.