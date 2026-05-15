Voici pourquoi le PDG de Volkswagen vient de condamner la Golf électrique

Volkswagen repousse la Golf électrique à la fin de la décennie. Le PDG du constructeur allemand vient de le confirmer sans détour. Une icône de l'automobile devra donc encore patienter avant de franchir le pas.

teaser golf electrique

L'électrification de l'automobile s'accélère en Europe. Les constructeurs traditionnels rivalisent pour renouveler leurs gammes face à une concurrence chinoise de plus en plus présente. Volkswagen ne fait pas exception et multiplie les lancements électriques depuis plusieurs années. La marque cherche notamment à électrifier ses modèles les plus emblématiques. La Golf, la voiture la plus vendue de son histoire, devait logiquement suivre cette trajectoire. La première silhouette de la future Golf électrique avait même filtré il y a quelques mois. Ce signal laissait penser que la transition était imminente.

Le calendrier vient pourtant d'être bousculé. Volkswagen avait prévu de lancer la Golf électrique en 2028, sur la nouvelle plateforme SSP. Cette architecture, développée en partenariat avec Rivian, devait servir de base à plusieurs futurs modèles du groupe. Le constructeur avait également officialisé l'ID. Polo, sa citadine électrique à moins de 25 000 euros. La gamme de la marque s'en trouvait déjà bien étoffée.

Le PDG de Volkswagen repousse la Golf électrique à 2030 et invoque une gamme déjà complète

La Golf électrique de Volkswagen ne verra pas le jour en 2028. Thomas Schäfer, PDG du groupe, a confirmé ce report lors du FT Future of the Car à Londres. D'après le média britannique Autocar, le dirigeant a estimé que la gamme actuelle suffisait amplement. L'ID.3 Neo, relancé après un facelift récent, l'ID. Polo et l'ID. Cross prévu prochainement occupent déjà le terrain. Une ID.1 doit encore les rejoindre dès 2027. Le constructeur n'aurait tout simplement pas besoin de la Golf électrique à cette échéance.

La plateforme SSP, sur laquelle reposait le projet, accuse elle aussi du retard. La concurrence chinoise a contraint Volkswagen à revoir ses coûts de développement sur cette technologie. Pour atteindre une rentabilité comparable aux véhicules thermiques, le groupe estime qu'il faut d'abord miser sur le volume. Le dirigeant a précisé que les premiers véhicules à l'utiliser viendraient d'Audi, puis de Porsche, avant Volkswagen. La Golf sera assemblée à Wolfsburg, en Allemagne. La version thermique remaniée, elle, sera produite au Mexique. La citadine allemande devra donc patienter jusqu'aux alentours de 2030.


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