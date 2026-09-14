Logitech MX Keys S Combo : le pack avec le clavier MX Keys S, une souris MX Master 3S et un repose-poignets MX passe à prix sacrifié jusqu’à ce soir

C’est le dernier jour des French Days, mais il vous reste encore quelques heures pour profiter des prix cassés. Normalement en vente à 199 €, le pack ultra complet contenant le clavier Logitech MX Keys S avec une souris MX Master 3S et un repose-poignets passe à 124€ seulement en cumulant la promotion en cours avec le code COCORICO15 et l’offre de remboursement de 20 €. On vous explique tout !

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Toutes les bonnes choses ont une fin. Après une semaine intenses de bons plans, les French Days se terminent ce soir. Mais pas de panique, il vous reste encore quelques heures pour profiter des différentes promotions.

Cdiscount propose actuellement une belle offre sur le Logitech MX Keys S Combo. Normalement en vente à 199 €, ce pack constitué d’un clavier Logitech MX Keys S, d’une souris MX Master 3S et d’un repose-poignets est affiché à 159 € seulement. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code COCORICO15, vous avez 15 € de réduction supplémentaire. Et en ce moment, pour tout achat d’un clavier Logitech du 31 août 2026 au 30 septembre 2026 inclus, vous pouvez profiter d’une offre de remboursement de 20 €. Au final, ce pack vous revient à seulement 124 €, vite !

Logitech MX Keys S Combo : le pack ultra complet est bradé pour les French Days !

Vous cherchez les meilleurs accessoires pour booster votre productivité ? Le pack complet Logitech MX Keys S Combo a été pensé pour vous offrir une utilisation plus ergonomique.

On retrouve ainsi un clavier sans fil MX Keys S conçu pour permettre une frappe rapide et fluide. Ce clavier compact peut s’utiliser aussi bien chez vous, qu’en déplacement car il peut facilement être glissé dans un sac. D’ailleurs, il ne pèse que que 810 grammes. Mais malgré sa petite taille, ce modèle embarque un pavé numérique qui apporte un véritable gain de praticité.

Grâce à sa frappe discrète et silencieuse, ses touches concaves vous offrent un confort optimal d’utilisation. Le clavier MX Keys S profite également d’un rétroéclairage intelligent qui ne s’active qu’à l’approche des doigts. Cela vous permet d’économiser de la batterie vous offrant ainsi une autonomie pouvant atteindre les 10 jours d’utilisation avec le rétroéclairage activé et jusqu’à 5 mois lorsqu’il est désactivé.

Dans ce pack, vous avez aussi un repose-poignets ainsi qu’une souris Logitech MX Master 3S qui est souvent considérée comme la meilleure souris bureautique du marché. Grâce à son capteur laser capable d’atteindre une sensibilité de 8000 DPI, la MX Master 3S profite d’une précision redoutable. Elle fonctionne sur de nombreuses surfaces, y compris le verre. Enfin, tout comme le clavier, la souris dispose d’une portée sans fil de 10 mètres.