La Volkswagen ID. Polo est officielle, voici l’icône qui veut tuer la Renault 5

La Polo électrique est enfin officielle. Volkswagen a misé gros sur l'ID. Polo pour reconquérir le marché européen des citadines abordables. Avec jusqu'à 450 km d'autonomie et un prix annoncé à partir de 24 995 €, la pression est maximale sur la concurrence.

Le marché des citadines électriques abordables est devenu le terrain de jeu le plus disputé d'Europe. Notre essai de la Renault 5 E-Tech avait déjà montré à quel point ce segment pouvait séduire les acheteurs encore hésitants. Depuis, Kia, Hyundai et BYD ont intensifié la pression. Chacun tente de s'imposer sous la barre symbolique des 25 000 €, devenu le nouveau seuil de référence du segment. Les conducteurs veulent une vraie voiture électrique, sans compromis majeur sur le prix ni sur l'autonomie. L'enjeu est devenu existentiel pour les constructeurs européens.

Volkswagen ne pouvait pas rester spectateur. La marque a amorcé sa transformation avec la nouvelle ID.3 Neo, en remettant les boutons physiques au centre de son interface. L'ID. Polo pousse cette logique encore plus loin. Officiellement dévoilée ce 29 avril 2026, la citadine marque une première en 51 ans d'existence de la Polo. Plus de 20 millions d'unités thermiques ont été vendues dans le monde. Le nom lui-même envoie un signal fort. Le constructeur abandonne les numéros abstraits pour miser sur ses icônes historiques.

L'ID. Polo renoue avec l'essentiel et assume son héritage

L'ID. Polo affiche une silhouette immédiatement reconnaissable. Volkswagen a appliqué son nouveau langage stylistique Pure Positive, signé par Andreas Mindt, directeur du design de la marque. La carrosserie est entièrement renouvelée, mais les proportions restent fidèles à l'esprit de la Polo. La marque a délibérément évité le style bulle aérodynamique qui avait divisé les utilisateurs de l'ID.3. À l'avant, un logo VW lumineux et une barre de LED soulignent le design selon les finitions. À l'arrière, une traverse lumineuse vient équilibrer la silhouette. L'ensemble reste sobre, sans effets de style gratuits.

À l'intérieur, le changement le plus remarqué est le retour des boutons physiques pour la climatisation. L'abandon des commandes tactiles au profit de vraies touches avait déjà été pressenti avant la révélation officielle de l'ID. Polo. Un écran de 13 pouces est conservé, mais les commandes essentielles reprennent leur place sur la console. La banquette arrière gagne 19 mm par rapport à la Polo thermique. La plateforme MEB+ à traction avant rend ce gain possible. Le coffre affiche 441 litres, extensible à 1 249 litres sièges rabattus. Un crochet d'attelage en option permet de tracter jusqu'à 1 200 kg.

L'ID. Polo embarque deux batteries et vise 450 km d'autonomie à partir de 24 995 €

L'ID. Polo propose deux configurations de batterie au lancement :

Batterie 37 kWh LFP – moteur 85 kW (116 ch) ou 99 kW (135 ch), jusqu'à 329 km WLTP , recharge DC jusqu'à 90 kW, 10-80 % en 27 min

, recharge DC jusqu'à 90 kW, 10-80 % en 27 min Batterie 52 kWh NMC – moteur 155 kW (211 ch), jusqu'à 450 km WLTP , recharge DC jusqu'à 130 kW, 10-80 % en 23 min

, recharge DC jusqu'à 130 kW, 10-80 % en 23 min Version GTI – 166 kW (226 ch), prévue en fin d'année

Les deux versions bénéficient d'une recharge AC de 11 kW en standard.

Volkswagen annonce un prix de départ à 24 995 € pour l'ID.Polo, quasiment identique à celui de la Renault 5 E-Tech. Pourtant, les premières livraisons concerneront uniquement les versions 52 kWh, proposées au-dessus de 30 000 €. Les déclinaisons LFP à 24 995 € ne sont pas attendues avant fin 2026, voire début 2027. Des tensions sur l'approvisionnement en cellules LFP expliquent ce décalage. Les utilisateurs séduits par le tarif d'entrée devront donc patienter.

Bonne nouvelle pour les français cependant. L'ID. Polo est fabriquée à Martorell en Espagne, et sa batterie sort de l'usine de Salzgitter en Allemagne. Ce double ancrage européen la rend éligible aux aides à l'achat en vigueur en France. L'ID. Polo sera suivie par l'ID. Cross dans les prochains mois. Volkswagen enclenche ainsi une véritable offensive dans le segment des électriques abordables, avec l'ambition d'aligner six nouveaux modèles électriques sur 2026.