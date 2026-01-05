Voici l’ID. Polo, la Volkswagen électrique à moins de 25 000 euros qui dit adieu aux commandes tactiles inutiles

Volkswagen a levé le voile sur l’ID. Polo, sa citadine électrique à moins de 25 000 euros. Elle affiche un nouveau design, un intérieur repensé et une fiche technique complète qui vise un large public sans sacrifier l’essentiel.

La montée en puissance des voitures électriques abordables transforme peu à peu le paysage automobile européen. Après le succès des Dacia Spring, de la MG4 ou encore de la Fiat 500e, le marché s’apprête à accueillir une vague de modèles compacts à prix serré. Volkswagen, longtemps discret sur le segment d’entrée de gamme, dévoile l’ID. Polo, conçue pour séduire le grand public.

Présentée comme la première électrique abordable de la marque, cette nouvelle venue repose sur une plateforme inédite. Depuis un an, Volkswagen prépare une citadine à moins de 25 000 euros sous le nom de concept ID.2, censée devenir une vraie alternative aux petites électriques comme la Renault 5 E-Tech. Il est désormais clair que ce modèle portera le nom d’ID. Polo. Contrairement aux précédents concepts, il s’agit cette fois d’un véhicule de série, dont la production débutera en 2026, tout en conservant les caractéristiques classiques des véhicules de la société.

Volkswagen dit adieu au tout-tactile avec l’intérieur repensé de l’ID. Polo

L’habitacle de l’ID. Polo marque une rupture assumée avec les choix controversés des précédents modèles ID. Face aux critiques sur les interfaces entièrement tactiles, la marque revient à des commandes physiques. On retrouve de vrais boutons pour la climatisation, le volume, les vitres, les sièges chauffants et les fonctions multimédia. Même les commandes de vitres arrière, qui avaient été supprimées sur l’ID.3, sont réintroduites.

L’ensemble se veut clair, ergonomique et rassurant. Derrière le volant, on retrouve une instrumentation numérique de 10,25 pouces, accompagnée au centre d’un large écran tactile de 13 pouces. Certains niveaux de finition permettent d’activer un affichage rétro, inspiré de la Golf I des années 1980, avec visuels old-school et faux lecteur cassette numérique. Une touche de nostalgie bienvenue dans un ensemble moderne, sobre et chaleureux.

Les matériaux choisis allient durabilité et qualité perçue. L’intérieur fait appel à du plastique recyclé, à des textiles doux au toucher, et à du fil Seaqual fabriqué à partir de plastique récupéré dans les océans. L’ambiance se veut chaleureuse et accueillante, avec une planche de bord habillée de tissu et un toit vitré panoramique doté d’un store électrique.

L’ID. Polo se décline en quatre versions et affiche jusqu’à 450 km d’autonomie

L’ID. Polo inaugure la plateforme MEB+, une version optimisée de la base technique des véhicules électriques du groupe Volkswagen. Plus compacte et plus légère, elle améliore à la fois le rendement énergétique et l’habitabilité à bord. Le moteur électrique, positionné à l’avant, est proposé en plusieurs puissances.

La Volkswagen ID. Polo propose quatre niveaux de motorisation :

116 ch (85 kW)

135 ch (99 kW)

211 ch (155 kW)

226 ch (166 kW) pour la version GTI attendue en 2027

L’ID. Polo est également disponible avec deux batteries différentes :

Une batterie LFP de 37 kWh, offrant jusqu’à 300 km d’autonomie (WLTP) et une puissance de recharge rapide de 90 kW

Une batterie NMC de 52 kWh, permettant jusqu’à 450 km d’autonomie et une recharge rapide à 130 kW (de 10 à 80 % en 23 minutes)

Les deux batteries utilisent une structure cell-to-pack développée par PowerCo, la filiale de Volkswagen. Cette conception améliore la densité énergétique tout en réduisant les coûts de fabrication. Le poids de la voiture débute à 1 512 kg, avec un coffre généreux de 435 litres, ce qui représente une bonne performance pour un modèle de ce format. Malgré ses dimensions compactes (4,05 m de long, 1,81 m de large et 1,53 m de haut), l’ID. Polo offre une habitabilité comparable à celle d’une Golf, notamment grâce à un empattement de 2,60 m.

De la conception à la chaîne de production, l’ID. Polo reste 100 % européenne

Malgré une base technique partagée avec la Cupra Raval, le constructeur tient à rappeler que l’ID. Polo est bien une voiture conçue par et pour Volkswagen. Le style a été défini à Wolfsburg, le châssis a été réglé selon les standards maison, et le modèle est produit en Espagne, dans l’usine de Martorell. La marque précise ce n’est pas un badge collé sur un modèle générique, mais une Polo électrique à part entière.

Les journalistes du site anglais Autocar ont pu prendre le volant d’un prototype camouflé de l’ID. Polo. Leur verdict est plutôt positif. La conduite se montre confortable, la suspension absorbe bien les imperfections de la route et la direction reste précise. Selon eux, les sensations sont proches de celles d’une Polo thermique, ce que Volkswagen cherchait à reproduire. Grâce à un centre de gravité abaissé et à une suspension arrière retravaillée, la voiture reste stable sans compromettre le confort.

Avec l’ID. Polo, Volkswagen promet une citadine accessible, fonctionnelle, bien pensée et agréable à vivre. Un modèle qui pourrait bien redonner à la marque sa place dans le cœur des automobilistes européens, sans écran tactile capricieux cette fois. La fiche technique est désormais presque complète, tout comme les détails sur l’habitacle. Sa présentation officielle est attendue dans quelques mois, juste avant l’ouverture des précommandes.