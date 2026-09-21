Les Googlebook sont officiels : Google réinvente l’ordinateur portable grâce à l’IA et Android

Avec les “Googlebook”, Google lance une nouvelle génération d’ordinateurs portables centrés tour à tour sur Gemini, Android et l’IA. Rien que ça. Et pour l’occasion, l’entreprise s’est associée à cinq des plus grands constructeurs de PC au monde.

googlebook

Et voilà que Google franchit encore une étape dans le développement matériel/logiciel. Après Android, ChromeOS et la gamme Pixel, le géant américain dévoile les Googlebook, une famille d’ordinateurs portables conçu avec Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. L’objectif ? Proposer une expérience unifiée, un petit monde où le smartphone Android et l’ordinateur ne font plus qu’un.

Cette nouvelle plateforme baptisée simplement Googlebook OS repose sur une architecture hybride, qui mêle toute la technologie Android et l’héritage de ChromeOS. Mais l’autre promesse des Googlebook réside dans l’intégration de Gemini (l’intelligence artificielle maison) directement au cœur du système. Un choix qui transforme l’IA en fonctionnalité “native”, plutôt qu’en une simple application supplémentaire. Une véritable petite révolution s’engage dans le monde de l’informatique.

Une continuité inédite entre Android et l’ordinateur

Le système d’exploitation Googlebook s’adresse aux innombrables utilisateurs Android (on compte plus de 4 milliards d’appareils actifs à l’heure actuelle). L’idée est de tirer un trait sur les frontières qui subsistent entre smartphone et ordinateur. Lors de la configuration initiale d’un ordinateur Googlebook par exemple, les paramètres essentiels peuvent être récupérés automatiquement depuis un téléphone Android compatible. Les paramètres d’un réseau Wi-Fi, le compte utilisateur, ses mots de passe et le préférences personnelles de chacun suivent d’un appareil à l’autre sans aucune manipulation.

Mais Google veut aller plus loin. L’entreprise met en avant plusieurs fonctionnalités, qui assurent une continuité permanente entre les deux univers. Ainsi, il est possible de reprendre sur son ordinateur une activité commencée sur son smartphone, de transférer rapidement des fichiers ou encore d’interagir avec certaines applications mobiles directement depuis l’écran du Googlebook.

Ce qui n’est pas sans rappeler une idée d’intégration initiée par Apple entre l’iPhone, l’iPad et le Mac. À la différence ici que Google veut s’appuyer sur l’immense écosystème Android, ainsi que sur la diversité de ses partenaires pour démocratiser cette expérience à plus grande échelle que ne le fait Apple.

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Des fonctionnalités IA pensées pour le quotidien

Au-delà du simple chatbot Gemini, Googlebook propose d’autres usages concrets de l’intelligence artificielle. L’une des fonctions les plus marquantes permet à l’utilisateur d’obtenir de l’aide contextuelle à partir de n’importe quel contenu affiché à l’écran. Un document complexe peut être résumé en quelques instants, une page web peut être analysée et une image peut servir de point de départ à des recherches ou à la création de contenu.

La plateforme propose également des outils avancés de prise de notes. Une idée dictée à voix haute peut être automatiquement transformée en texte structuré, en liste d’actions ou en brouillon de document. Pour les étudiants, les travailleurs mobiles ou les créateurs de contenu, cette capacité pourrait réduire considérablement le temps consacré à l’organisation des informations.

Google met aussi l’accent sur la personnalisation. Certains éléments de l’interface peuvent être créés ou modifiés grâce à de simples instructions en langage naturel. L’utilisateur décrit ce qu’il souhaite et le système génère automatiquement le widget ou la configuration correspondante.

Acer Googlebook 14
L’Acer Googlebook 14.

Des applications Android qui se lancent nativement, sans aucun ajout

Au cœur de cette nouvelle plateforme se trouve Googlebook OS. Conçu dès l’origine pour Gemini, Googlebook OS intègre nativement des fonctionnalités d’assistance contextuelle, d’automatisation et de création qui ne nécessitent pas l’ouverture d’une application dédiée. L’IA est directement intégrée au système, capable d’intervenir dans les tâches du quotidien grâce à des outils comme Magic Pointer, Rambler ou Create My Widget.

L’un des atouts majeurs de Googlebook OS réside dans sa capacité à exécuter nativement les applications Android. Contrairement aux solutions de mise en miroir ou d’émulation auxquelles les utilisateurs sont souvent habitués, Googlebook s’appuie sur une base technologique commune avec Android pour offrir un fonctionnement plus transparent. On retrouve ainsi l’accès à des millions d’applications issues du Play Store, dont une bonne partie a été optimisée pour les grands écrans, le clavier et la souris.

Les applications Android côtoient les applications web, les outils professionnels et un environnement Linux complet au sein d’une même interface. Des logiciels tels qu’Adobe Photoshop, Lightroom ou CapCut sont mis en avant dès le lancement, tandis que la fonction Cast My Apps permet même d’afficher certaines applications en cours d’utilisation sur le smartphone directement dans une fenêtre du bureau.

HP Googlebook 14 Atmospheric Blue
HP Googlebook 14 Atmospheric Blue

Quand Google s’allie à cinq grands constructeurs pour produire de nouveaux PC

Plutôt que de fabriquer lui-même tous les ordinateurs, Google a opté pour une stratégie similaire à celle d’Android. La société s’appuie sur plusieurs constructeurs, afin de proposer une grande offre de configurations matérielles.

Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo participent ainsi au lancement de la plateforme avec des modèles répondant à tout type d’usage (ou presque). Certains privilégient la mobilité avec des formats compacts et légers, tandis que d’autres visent davantage la productivité ou la création de contenu grâce à des écrans plus grands et des performances renforcées.

Malgré cette diversité, tous les modèles partagent les mêmes exigences matérielles. Écran HD, de 16 à 32 Go de mémoire vive, une autonomie pouvant atteindre 14 heures en lecture vidéo (et 14 en surf sur le web) et les processeurs de dernière génération représentent la base des Googlebook.

Enfin, pompon sur le bonnet, Google promet que chaque Googlebook profitera de 10 ans de mises à jour logiciel. Les premiers PC Googlebook, comme l’Asus Googlebook 14, seront disponibles à compter du 5 octobre 2026.


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